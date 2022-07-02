كولاجين طبيعي.. كريم لبان الدكر لمقاومة التجاعيد والشيخوخة يخفي المسامات المفتوحه في الوجه ستصبح كبشرة الأطفال 

ضعف إنتاج الكولاجين المسئول عن تفتيح لون البشرة وتجديد خلايا الجلد والتخلص من الجلد الميت يسبب غمقان لون البشرة وعدم توحيد لونها وظهور حب الشباب فيها، لذلك تلجأ الفتيات إلى استخدام كريمات تساعد على إخفاء لون البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة، ولكن استمرار استخدام كريمات التفتيح تسبب التهابات البشرة وزيادة ظهور التصبغات، لذلك يبحث الفتيات عن وصفة تبيض البشرة بلبان الدكر، حيث يطلق عليه كولاجين طبيعي للبشرة يزيد من جمالها وتوحيد لونها، كما يساعد على علاج تصبغات البشرة والرؤوس السوداء، لذلك سوف نوضح لكم طرق تبيض البشرة بلبان الدكر في المنزل.

كريم لبان الدكر لمقاومة التجاعيد

يمكن التخلص من التهابات البشرة والتجاعيد والتصبغات وخلايا الجلد الميت من خلال استخدام لبان الذكر في حل جميع هذه المشاكل، فهو يعتبر كولاجين ممتاز وسريع المفعول لزيادة بياض ولمعان البشرة، كما أنه مكون طبيعي ورخيص الثمن ولا يحتاج إلى مجهود عند استخدامه، ولتحضير وصفة لبان الدكر لتبيض البشرة نحتاج إلى المكونات التالية.

المكونات

ملعقة صغيرة من لبان الدكر المطحون.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

ماء.

طريقة تحضير كريم لبان الدكر لمقاومة التجاعيد

تتأثر البشرة بكل العوامل الخارجية، لذا تحتاج إلى تنظيف بشكل دائم للحفاظ على بياضها ولمعانها، ولابد من التوقف عن استخدام كريمات التفتيح الصناعية أو أي كريمات تحتوي على مواد كيميائية، فلابد من الإعتماد على مكونات طبيعية تعالج مشاكل البشرة ولا تسبب زيادتها، ولبان الدكر من المكونات التى تساعد على تغذية البشرة بالافرازات المسئولة عن تفتيح لونها، والنشا يساعد على زيادة لمعان وجمال البشرة، ويمكن تحضير الوصفة واستخدامها بكل سهولة من خلال إتباع الآتي.