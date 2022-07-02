أولادك بيحبوا البطاطس تعالى هقولك على طريقة روعه لعمل حلقات البطاطس المقرمشة اللذيذة خفيفة وصحيه لأولادك

طريقة روعه لعمل حلقات البطاطس المقرمشة اللذيذة خفيفة وصحيه لأولادك، طريقة عمل حلقات البطاطس المقرمشة حيث انتشر في الوقت الأخير وصفة حلقات البطاطس المقرمشة والتي تشبه الوجبات الخفيفة التي يعشقها العديد من الأفراد، ومن الممكن القيام بها دون الحاجة إلى مقادير كثيرة أو مكلفة في وقت وجيز لا يتجاوز خمس دقائق، وذلك نشرحه في السطور التالية.

طريقة روعه لعمل حلقات البطاطس المقرمشة

هناك مجموعة من المقادير التي لابد إن تتواجد لدي الشخص الذي يرغب في إعداد هذه الوصفة وهي كالآتي:

2 ثمرة من البطاطس المسلوقة.

كوب من السميد.

معلقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف معلقة من الملح.

معلقة نشا.

ومعلقة من الثوم المفروم.

معلقة من الزبدة.

كمية من الزيت النباتي للقلي.

معلقة باربكيو.

مجموعة من البهارات بنسب متساوية “فلفل أسود، كمون، شطة”.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة في خمس دقائق

في البداية تقوم بإحضار أناء صغير يتم إضافة فيه كمية الثوم والزبدة ويوضع على النار مع متابعته حتي يأخذ الثوم لونا ذهبيا.

ثم يتم وضع كمية دقيق السميد والملح والبهارات مع الاستمرار في التقليب ثم يبعد الأناء عن النار ويتم وضع البطاطس المسلوقة والمهروسة جيدا، ويتم خلط هذه المكونات جيدا حتي تصبح عجينة واحدة مع إضافة النشا والكزبرة الخضراء.

ثم يوضع البطاطس في أحد الأكياس المعدة للطبخ ويتم تقسيم البطاطس إلى شرائح دائرية ثم إحضار مقلاة واسعة، ويتم وضع كمية من الزيت النباتي فيها وتوضع على النار ثم وضع شرائح البطاطس في الزيت الساخن حتي تأخذ اللون الذهبي.

ثم وضع حلقات البطاطس على أوراق المطبخ للتخلص من الزيت المتبقي فيها ثم تقدم بجوار المقبلات الأخري.

حلقات البطاطس الكرسبي

المكونات

4 ثمرة من البطاطس.

2 عدد بيض.

3 ملاعق من الطحين الأبيض.

3 ملاعق من الحليب السائل.

ملح حسب الرغبة.

معلقة من الفلفل الأسود.

كوب ونصف من الزيت النباتي للقلي.

طريقة التحضير