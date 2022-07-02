مكون سحري ضعيه على الكفتة وإنسي إنها تفك منك أو تكش منك وحجمها هيضاعف أحلي وأطعم كفته ممكن تعمليها

مكون سحري ضعيه على الكفتة وإنسي إنها تفك منك أو تكش منك ، الكفتة بمختلف أنواعها من الأطباق المميزة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص خاصة كفتة الحاتى اللذيذة وكثير من السيدات يواجهون بعض المشكلات أثناء إعدادها بالمنزل مثل عدم تماسك عجينة الكفتة وتفكك الأصابع عند الشوي، ومشكلة انكماش أصابع الكفتة وصغر حجمها، ومن الممكن التغلب على هذه المشكلات وحلها بكل سهولة من خلال إضافة مكون سحري ومتوفر مع اتباع بعض النصائح للوصول إلى كفتة الحاتي الرائعة.

مكون سحري ضعيه على الكفتة وإنسي إنها تفك منك

سوف نقدم لكم طريقة عمل الفته من غير ما تفك منك أبداً

المكونات

كيلو لحم مفروم ومن الأفضل أن يكون من الضاني.

ربع كوب زيت ذرة.

2 بصلة مفرومة.

ملعقتان صغيرتان خل أبيض.

3 ملاعق بقسماط مفروم.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من البهارات ( كمون وفلفل اسود وزعتر وبهار لحم).

طريقة التحضير