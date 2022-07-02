مكون سحري ضعيه على الكفتة وإنسي إنها تفك منك أو تكش منك وحجمها هيضاعف أحلي وأطعم كفته ممكن تعمليها

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مكون سحري ضعيه على الكفتة وإنسي إنها تفك منك أو تكش منك ، الكفتة بمختلف أنواعها من الأطباق المميزة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص خاصة كفتة الحاتى اللذيذة وكثير من السيدات يواجهون بعض المشكلات أثناء إعدادها بالمنزل مثل عدم تماسك عجينة الكفتة وتفكك الأصابع عند الشوي، ومشكلة انكماش أصابع الكفتة وصغر حجمها، ومن الممكن التغلب على هذه المشكلات وحلها بكل سهولة من خلال إضافة مكون سحري ومتوفر مع اتباع بعض النصائح للوصول إلى كفتة الحاتي الرائعة.
مكون سحري ضعيه على الكفتة وإنسي إنها تفك منك
سوف نقدم لكم طريقة عمل الفته من غير ما تفك منك أبداً
المكونات
- كيلو لحم مفروم ومن الأفضل أن يكون من الضاني.
- ربع كوب زيت ذرة.
- 2 بصلة مفرومة.
- ملعقتان صغيرتان خل أبيض.
- 3 ملاعق بقسماط مفروم.
- نصف ملعقة من الملح.
- ملعقة من البهارات ( كمون وفلفل اسود وزعتر وبهار لحم).
طريقة التحضير
- نحضر وعاء مناسب ونضع به نصف كمية اللحم المفروم ولابد أن يحتوي على كمية معينة من الدسم تقدر بحوالي 20% من مقدار اللحم بحيث إذا قل أو زاد يؤدي إلى تفكك أصابع الكفتة .
- نقوم بفرم النصف الآخر من اللحم فرما ناعما ثم نضيفه إلى الباقي وهذه الخطوة تؤدي إلى تماسك الكفتة جيدا.
- نقوم بعصر البصل جيدا ووضع ماءه جانبا ثم إضافة تفله إلى اللحم وإضافة البقسماط وكمية الخل ونخلط الجميع جيدا.
- ويعد البقسماط المطحون وتفل البصل مكونات سحريان لضبط قوام عجينة الكفتة ومنع تفكيكها.
- يتم إضافة البهارات والملح وإضافة البيكنج بودر وهو المكون السحري الذي يؤدي إلى هيشان عجينة الكفتة ومضاعفة حجمها ويُخلط الجميع جيدا حتى تمام التجانس وبعدها يتم تغطية العجينة وتترك لمدة ساعة أو أكثر بالثلاجة .
- نضع ماء البصل وملعقة زيت في وعاء صغير لاستخدامه في عمل الأصابع .
- نحضر وعاء فرن مناسب ونضع به كمية من الزيت أو أسياخ مناسبة وندهنها بالزيت ووضع كمية من خليط ماء البصل على اليدين لتسهيل عملية التشكيل والعطاء أصابع الكفتة المذاق اللذيذ واللون الذهبي الرائع ونبدأ بتشكيل العجينة إلى أصابع بالحجم المرغوبة مع الضغط علي الأصابع جيداً حول السيخ.
- يجب تسخين الشواية قبل وضع الكفتة عليها وتوضع الكفتة على درجة متوسطة وتقدم ساخنة.
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