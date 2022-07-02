بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالحناء الطبيعية للحصول على اللون الأشقر الذهبي وتغطية مثالية للشيب 

صبغات الشعر بشكل مستمر عادة تفضل معظم الأمهات والفتيات إتباعها، حيث يفضلن تغير شعرهن من اللون الأسود إلى ألوان أخري مميزة تزيد من جمالهن، لذلك يذهبن إلى صالونات التجميل لعمل صبغات الشعر، ولكن بعد فترة من صبغ الشعر تجد الفتيات والأمهات ضعف شعر الرأس وتساقطه وتقصفه بشكل كثيف، وينزعجن من هذا الأمر ويبحثن عن طرق صبغ الشعر بالحناء الطبيعية التى تغذي الشعر وتزيد من كثافته وطوله، ولا تسبب أي أضرار على فروة الرأس مثل الصبغات الكيميائية التى تسبب التهابات شديدة في فروة الرأس، لذلك سوف نوضح لكم طريقة صبغ الشعر بالحناء الطبيعية.

صبغ الشعر بالحناء الطبيعية

الحفاظ على المظهر الخارجي أمر تتبعه جميع الفتيات والسيدات، لذلك يهتم جميع الفتيات والسيدات بالشعر وبشرة الوجه، ويتم الاهتمام بالشعر من حيث اللون وكثافته ولمعانه، لذلك يقمن الكثير من النساء بصبغ شعرهن، ولكن لا يفضلن الكثير استخدام الصبغات الكيميائية الضارة، ويبحثن عن صبغة الشعر بالحناء الطبيعية، وتتمثل مكونات صبغ الشعر بالحناء الطبيعية في الآتي.

المكونات

كمية من الحناء المطحونة حسب طول وكثافة الشعر.

ماء دافئ.

قفازات يد.

فازلين.

طريقة صبغ الشعر بالحناء الطبيعية للحصول على اللون الأشقر الذهبي

لا يحتاج صبغ الشعر بالحناء الطبيعية إلى مجهود أو تعب، كما إنها لا تسبب أي التهابات في فروة الرأس، ويمكن من خلالها تلوين الشعر باللون الأحمر المميز والجذاب دون استخدام مواد كيميائية تضر الشعر وتسبب تساقطه وضعفه، فهي تعالج مشاكل الشعر من القشرة والتهابات فروة الرأس، ويمكن استخدام الحناء لصبغ الشعر من خلال إتباع الخطوات التالية.