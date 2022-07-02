نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون واحد فقط ستتخلصين من مشكلة تشقق القدمين نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من النساء والفتيات يعانون من مشكلة تشقق القدمين مما يجعل مظهر القدم غير لائق في هذا المقال سنعرض لكي وصفه بمكونات طبيعية موجودة في منزلنا تخلصك من تشقق القدمين نهائيا، ويصبح مظهر قدمك ناعم ولامع ويوجد أسباب عديدة تؤدى إلى تشقق القدمين وهي:

عدم ترطيب الجلد.

مرض السكرى.

استخدام ماء ساخن عند غسلها.

عدم تقشير كعب القدم فيتراكم الجلد الميت.

وصفتنا في هذا المقال مكوناتها طبيعية موجودة في المنزل وتعمل على إزالة الجلد الميت من القدم مما يساعدك على تحضيرها واستخدامها بكل سهوله:

مكونات وصفة التخلص من تشقق القدمين:

ملعقتين كبار من القهوة.

ملعقة كبيره سكر.

ملعقة صغيره عسل.

ملعقة كبيره خل.

ملعقة صغيره ملح.

ليمونه.

ماء.

طريقة تحضير وصفة تشقق القدمين:

تحضير الوصفة على ثلاث مراحل أولا تنظيف القدم:

نقوم بإحضار طبق كبير نضع فيه الماء والملح والليمون ثم نضع في الطبق القدمين هذه الخلطة تعمل على تنظيف القدمين وتجعلها طريه نضع فيها القدم لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك نقوم بغسل القدمين.

الخطوة الثانية وهي عمل سكراب للكعبين:

نحضر طبق صغير ونخلط فيه ملعقة السكر وملعقة العسل ونقوم بتقليبهم حتى يتجانسوا مع بعضهم ثم نأخذ الخليط ونضعه على الكعبين ونقوم بفرك الكعبين بحركات دائريه ثم نقوم بغسل القدم.

الخطوة الثالثة وهي الماسك الذي نقوم بوضعه على الكعبين:

نحضر طبق صغير نضع فيه ملعقتين القهوة وملعقة الخل ونقوم بخلطهم جيدا حتى يتم التجانس ويكون الماسك سميك ثم نقوم بوضعه على القدم ونقوم بفركه لمدة عشر دقائق ثم نغسل القدم بالماء ومن بعد ذلك نضع مرطب القدمين.

أسباب تجنبيها حتى لا تتشقق القدم