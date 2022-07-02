بياض ملفت ودائم….كريم البانثينول والنشا السحري لتفتيح وتبيض الوجه البشرة وتفتيح الأماكن الداكنة لن تتخلي عنه أبداً

كريم البانثينول والنشا السحري لتفتيح وتبيض الوجه والبشرة وتفتيح الأماكن الداكنة، فقد يعد البانثينول من أكثر المرطبات فاعلية فهو ملائم لكافة أنواع البشرة بجانب ذلك أنه يشارك في التقليل من وجود تصبغات الجلد، والتخلص من البقع الغامقة وبالتحديد حروق الشمس البسيطة، يمكن عمل وصفه سهلة منه مع النشا تساعد على تفتيح لون البشرة وتكسبها إشراق ونضارة، لكن ينبغي أن يتم تجربه الوصفة على اليد أولاً في حالة ظهور تأثير على الجلد لا يمكن استعمالها.

كريم البانثينول والنشا السحري لتفتيح وتبيض الوجه

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير كريم البانثينول لتبيض وتفتيح الوجه والجسم

المكونات كما يلي:

3 ملاعق طعام من البانثينول.

3 ملاعق طعام من النشا.

2 ملعقة متوسطة عصير الليمون.

2 ملعقة متوسطة من زيت الليمون.

4 ملاعق طعام من دقيق الشوفان.

2 ملعقة متوسطة من زيت الزيتون.

2 ملعقة متوسطة من ماء الورد.

5 ملاعق طعام من الماء.

2 ملعقة طعام من الكركم.

طريقة التحضير:

في البداية يتم غسل وتنظيف البشرة بشكل جيد بواسطة الماء البارد حتى يتم تفتيح المسام.

ثم يتم تحضير وعاء ملائم ثم يوضع به كل من الماء والنشا ثم يتم تقليبه على البارد ويوضع على نار هادئة للغاية حتى لا يتألف كتل بالمزيج مع التقليب حتى يمنح قوام كريمي ومتماسك ويترك حتى يبرد.

وبعد ذلك يضاف البانثينول وكذلك باقي المكونات السابقة ثم يتم مزج هذه المكونات بشكل جيد حتى تتجانس.

ثم يتم توزيع المزيج على البشرة برفق وبحركة دائرية ثم تترك لفترة زمنية تصل إلى 35 دقيقة.

ثم يفرك الخليط ويغسل الوجه بالماء الفاتر جيدا، ويكرر ذلك 3 مرات بالأسبوع حتى يصير لون الوجه أبيض ومشرق.

عمل كريم بانثينول والنشا

ذلك طريقة ثانية لعمل خليط يعاون على تفتيح البشرة وهي كما يلي: