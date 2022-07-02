اقوي كريم طبيعي لتبيض الوجه والجسم من التصبغات والبقع السوداء ستصبح بشرتك كبشرة الأطفال 

تنظيف البشرة في فصل الصيف بشكل يومي أمر لابد من جميع الفتيات الانتظام عليه، حيث تتعرض البشرة إلى تكوين طبقات داكنة وأتربة نتيجة التعرض لأشعة الشمس والأتربة، وكذلك عند استخدام أدوات إزالة الشعر التقليدية، لذلك تحتاج البشرة إلى ماسكات تقشير ونظافة مستمرة حتى تحافظ على جمال البشرة الخارجي، حيث أنه عند ترك البشرة بدون تنظيف بشكل مستمر تتراكم الأتربة عليها وتصبح غير نظيفة، لذلك هناك بعض الفتيات يستخدمن كريمات التفتيح لإخفاء عيوب البشرة المختلفة، ونظراً لكثرة البحث عن طرق تبيض البشرة بشكل طبيعي سوف نوضح لكم الطرق خلال هذا المقال.

اقوي كريم طبيعي لتبيض الوجه والجسم

الأماكن الداكنة سواء داخل الجسم أو خارجه مثل اليدين والقدمين والوجه تنزعج منهم الفتيات، ويفضلن الظهور على أجمل شكل، وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج، يبحثن بشكل يومي عن وصفات تساعد على تبيض الجسم من الداخل والخارج، وتتمثل مكونات تفتيح بشرة الجسم في الآتي.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقتين من النشا.

زيت الزيتون ملعقة كبيرة.

2 ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير اقوي كريم لتبيض الوجه والجسم

أفضل ماسكات البشرة هي الطبيعية التى لا تحتوي على مواد كيميائية تسبب التهابات في بشرة الجسم، وعصير الليمون من الأحماض التى تساعد على تقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة، والنشا يزيد من شد البشرة وتفتيح لونها والتخلص من الأماكن الداكنة، كما أن ماء الورد يعطر البشرة ويساعد على تهدئة الالتهابات، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

الخطوة الأولى يتم فيها غسل البشرة بالماء وتجفيفها.

نخلط عصير الليمون وبيكربونات الصوديوم والنشا وزيت الزيتون وماء الورد في وعاء.

نقلب جميع مكونات الخليط حتى تتجانس.

نوزع الماسك على البشرة مع التدليك ببطء.

نترك الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة.

بعدها يتم غسل البشرة بالماء وتكرار استخدام الخليط حتى يتم تبيض البشرة.

وصفة القهوة والنشا لتبيض البشرة

ملعقة كبيرة من القهوة.

1 ملعقة من النشا.

كركم ملعقة صغيرة.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

طريقة التحضير