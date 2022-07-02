ملعقة نشا واحدة وستحصلين على بشرة ابيض من بياض الثلج

كثير منا يعاني من غمقان بشرة الوجه عن لون باقي الجسم بسبب عوامل عديدة واهمها التعرض لأشعة الشمس، وخاصة الفتيات يريدون أن يحصلوا على بشره ناصعة البياض، فيلجأ لمستحضرات التجميل التي تضر البشرة أكثر من أفادتها ويوجد وصفات عديدة لتفتيح البشرة، في هذا المقال نعرض وصفتان بها مكون النشا والزبادي الذي يعملان على تفتيح البشرة سريعا وهذه الوصفة تصلح لجميع أجزاء الجسم، ولكن قبل وضع أي ماسك على الوجهة يجب عمل اختبار على جزء صغير من الجسم حتى نعرف إن كان بشرتنا تتحسس من أي من المكونات في هذه الوصفات.

وصفة النشا والزبادي والعسل لتفتيح البشرة:

مكونات الوصفة الزبادي والنشا والعسل: –

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة تحضير وصفة النشا والزبادي لتفتيح البشرة:

نقوم بغسل البشرة جيدا بأي غسول لدينا ثن نقوم بإحضار إناء صغير ونضع فيه ملعقة النشا وملعقتان الزبادي وملعقة العسل ونقوم بخلطهم جيدا حتى نحصل على القوام المناسب، ثم نقوم بوضعه على بشرة نظيفة ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسله بماء فاتر ونكرر هذه الوصفة مرتان بالأسبوع حتى نحصل على النتيجة المرجوة.

وصفة النشا والزبادي والليمون لتفتيح البشرة:

مكونات وصفة الزبادي والنشا والليمون: –

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

نصف ليمونه معصورة.

طريقة تحضير وصفة النشا والزبادي والليمون لتفتيح البشرة: –

نقوم بتنظيف البشرة بالمنظف الخاص بنا ثم نقوم بإحضار إناء ونضع فيه ملعقتان كبيرتان من النشا وثلاث ملاعق الزبادي ونصف الليمون ونخلطهم مع بعضهم البعض حتى يصبح ماسك إذا أصبح الماسك كثيفا يمكن تخفيفه ببعض من الماء ثم نضعه على البشرة لمدة عشرون دقيقة ثم نقوم بغسل البشرة بماء فاتر ونكرر هذه الوصفة مرتان بالأسبوع حتى نحصل على النتيجة المرجوة.

فوائد ماسك النشا والزبادي للبشرة:

التقليل من تهيج البشرة الناتج عن حروق أشعة الشمس.

يعمل على ترطيب البشرة.

يعمل على تفتيح البشرة.

يساعد أيضا على تقشير البشرة.

فوائد العسل للبشرة: