ستنبهرين بنتيجة ماسك النشا والزبادي في تفتيح الركب والأكواع بياض حقيقي ومن أول استخدام

كثير من السيدات والفتيات يريدون التخلص من اسمرار الركب والأكواع سريعا في هذا المقال وصفة رائعة وسهلة لتفتيح منطقة الركب والأكواع بدون أي أضرار، لأنها بمكونات طبيعية توجد في كل منزل وليست مواد كيميائية لان المواد الكيميائية تضر البشرة عند استخدامك لهذه الوصفة ستحصلين على البياض الذي تريده كل فتاه، وهذا الاسمرار له أسباب عديدة منها جفاف منطقة الركب والأكواع أو تعرض منطقة الركب أو الأكواع لأشعة الشمس أو بسبب الاحتكاك وهذه الأسباب يجب الابتعاد عنها بعد تطبيق هذه الوصفة.

مكونات وصفة النشا والزبادي في تفتيح الركب والأكواع

في هذا المقال سأقدم لكي وصفه فعاله لتفتيح منطقة الركب والأكواع وبدون أي ضرر ومكوناتها توجد في كل منزل.

سنتعرف في هذا المقال على المكونات الطبيعية التي نقوم باستخدامها في هذه الوصفة:

اثنان ملعقة كبيره من الزبادي.

ملعقة كبيره من النشا.

ليمونه.

قليل من الماء.

طريقة تحضير وصفة تفتيح الركب والأكواع:

وهنا نعرف كيف نقوم بتحضير الوصفة في المنزل بطريقة سهله وسريعة:

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه اثنان ملعقة الزبادي.

ثم نضع ملعقة النشا وعصره من الليمون.

ثم نضع القليل من الماء.

ونقوم بخلط جميع المكونات حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

طريقة الاستعمال:

نقوم بغسل منطقة الركب أو الأكواع جيدا بالماء.

ثم نقوم بتنشيف هذه المنطقة.

نقوم بإحضار الوصفة ونضعها على الركب أو الأكواع لمدة عشرون دقيقه ثم نقوم بغسل المنطقة بماء بارد.

ثم نقوم بترطيبها ويتم عمل هذا الماسك حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.

فوائد النشا والزبادي لتفتيح الركب والأكواع:

تعمل هذه الوصفة على تفتيح منطقة الركب والأكواع.

تعمل الوصفة على التقليل من تهيج البشرة الناتج عن حرق أشعة الشمس.

يساعد على ترطيب البشرة.

يقوم بتقشير البشرة مما يساعد على التفتيح هذه المنطقة.

ملاحظات عند استخدام ماسك النشا والزبادي