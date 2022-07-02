معجزة ربانية.. صابونة الكركم والنشا العجيبة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً للعرايس للحصول على بشرة صافية كالاطفال

معجزة ربانية.. صابونة الكركم والنشا العجيبة ، أغلب الفتيات تقوم بالبحث عن الطرق التي تساعدهم أن يحصلوا على بشرة ناصعة البياض خالية من التجاعيد والخطوط البيضاء والدقيقة، مما يجعل معظمهم يقوموا باستعمال مستحضرات التجميل التي يقال عنها أنها تخفي العيوب وتقلل من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر، بالإضافة إلى إزالة البقع الداكنة والاسمرار وحب الشباب وكثير من المشكلات التي تعاني منها البشرة، ولكن من الممكن أن تكون هذه المنتجات سبب في حدوث كل هذه المشكلات، ويفضل الاعتماد على المكونات الطبيعية الأكثر الإفادة للبشرة.

معجزة ربانية.. صابونة الكركم والنشا العجيبة

يعد الكركم من أحد أنواع التوابل التي يتم استخدامها في تحضير العديد من الأطباق والأصناف المختلفة، كما أنه يمتلك الكثير من الفوائد التي يمكن للبشرة أن تستفيد منها كثيراً عن طريق استخدامه بطرق عديدة ومتنوعة ويمكن أن يتم استخدامه في صناعة الصابون لتبيض البشرة بهذه الطريقة البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

المكونات:

نصف ملعقة كبيرة زيت لوز.

واحد ملعقة ونصف كبيرة كركم.

50 جرام صابون زيت الزيتون مبشور.

نصف ملعقة كبيرة ماء ورد.

نصف ملعقة كبيرة جلسرين.

ملعقة كبيرة نشا.

نصف كوب بقدونس مغلي.

طريقة التحضير:

في البداية عليك مغلي البقدونس في قدر على النار.

بعدها يضاف صابونة زيت الزيتون المبشورة.

تقلب الصابونة مع مغلي البقدونس حتى أن تذوب تماماً.

يضاف بعدها الجليسرين وزيت اللوز وتقلب المكونات جيداً مع بعضها حتى أن تصبح متجانسة.

يضاف إليها ماء الورد والكركم والنشا وتقلب مرة أخرى لتتجانس تماماً.

بعد الحصول على قوام ثقيل يتم رفع المزيج من على النار ويترك جانباً حتى أن يهدأ.

في قوالب خاصة بصنع الصابون يتم سكب الخليط ويترك حتى أن يتماسك.

ثم يتم نزع الصابون من القوالب وتترك جانباً لتجف ومن بعدها يتم استخدامها.

طريقة الاستخدام: