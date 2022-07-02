اجهزي للعيد.. مكون سري ضعيه على شعرك الخشن 10 دقائق لفرد وتنعيم الشعر وتطويلة ولن تحتاجي لفرد ولا سشوار بعد اليوم

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عمر شويل - جدة اجهزي للعيد.. مكون سري ضعيه على شعرك الخشن ، من أكثر الأشياء التي تبحث عنه الفتيات الطرق التي يمكنها أن تجعلها تتألق بشعر مفرود خالي من التجاعيد والخشونة خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أن الفتيات تبدأ أن تتجهز حتى تصبح في أجمل حالاتها وتتنزه بشعر منسدل ومفرود، وهذا يدفع مجموعة كبيرة منهم أن يذهبوا إلى صالون التجميل لفرد الشعر بالمكواه أو السشوار وهذه مجرد وسائل تؤدي إلى تلف الشعر وإجهاده، أنت دائماً تحتاجين الأفضل.

اجهزي للعيد.. مكون سري ضعيه على شعرك الخشن

الشعر الخشن مشكلة كبيرة تواجها معظم الفتيات ويكون من ألأفضل إذا اتبعتِ نظام علاجي للتخلص من مشكلات شعرك إلى الأبد، ويفضل الاعتماد على الوصفات الطبيعة حتى إذا كانت تظهر نتائجها بعد فترة طويلة ولكنها لا تترك آثار ضارة على الشعر ومنها ما يلي:

وصفات الخميرة لفرد الشعر

من المكونات السرية التي ننصح باستخدامها الخميرة لتعزيز نمو الشعر وتستخدم بأكثر من طريقة منها:

ماسك الخميرة والخردل

تستخدم هذه الخلطة بسلسة وبسيطة فقط قومي باستخدام المكونات التالية:

2 ملعقة صغيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة ماء.

1 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة صغيرة خدل.

طريقة التحضير:

في وعاء يتم خلط الخميرة مع الماء وقلبيهم جيداً حتى الذوبان.

يضاف لها العسل والخردل وتقلب المكونات مرة أخرى.

بعدها يمشط الشعر ويقسم أربعة أجزاء ويتم توزيع الخليط على الشعر بالتساوي.

يظل الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

بعد أن ينتهي الوقت يتم غسيل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو ويفضل بأن يكون بمواد طبيعية مفيدة.

يستخدم الخليط مرتين في الأسبوع على الأقل لتحقيق نتائج جيدة.

ماسك الخميرة واللبن الرائب

من أفضل المكونات التي تعطي نتائج مبهرة لحل مشاكل الشعر ويمكنك استخدامه كالآتي:

المكونات:

2 ملعقة صغيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة لبن رائب.

طريقة التحضير: