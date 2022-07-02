حكاية ماسك العناب تخصص لعلاج وتغذية بصيلات الشعر ومنع القشرة

الأعشاب الطبيعية مكون اساسي في العديد من العلاجات الطبية، والتي يمكن بها علاج الشعر والبشرة وغيرها من الأشياء التي تدخل فيها الأعشاب والخلطات الطبية في علاجها.

ومن ضمن هذه الأعشاب والنباتات العناب أو الكركديه وهو غير أنه مشروب لذيذ الطعم ومفيد لمرضى الضغط إلا أنه يساعد في تحفيز ونمو الشعر وذلك بإضافة بعض الخلطات إليه.

فهو يساعد أيضا في علاج قشرة الشعر ويعالج ويقاوم شيب الشعر المبكر ويساهم في تحسين صحة الفروة وإعطاء لمعان للشعر وزيادة نمو الشعر وتنظيف الشعر الفطريات.

طريقة تحضير ماسك العناب الأحمر للشعر

هذا ويمكن استخدام ماسك العناب الأحمر في كثير من الاستخدامات التي تساهم وبشكل كبير في الحفاظ على صحة الشعر ونموه.

مكونات تحضير ماسك العناب لنمو الشعر:

100 جرام من زهور العناب. كوب من زيت جوز الهند. 50 جرام من أوراق العناب.

طريقة تحضير ماسك العناب لنمو الشعر:

نقوم بإحضار مطحنة الخلاط الكهربائي ونضيف فيه زهور العناب وأورق العناب.

ونقوم بطحنهم جيدا حتى نحصل على معجون ناعم من العناب.

ثم نقوم بإحضار إناء صغير نضيف فيه زيت جوز الهند ونرفعه على نار هادئة.

بعد ذلك نضيف له معجون العناب المطحون ونتركه على النار لمدة عشر دقائق.

نقوم برفع الإناء من النار ونتركه ليبرد تماما ثم نقوم بتصفيته جيدا.

نضع الماسك على شعر نظيف من الجذور إلى الأطراف مع عمل تدليك خفيف لفروة الرأس بالماسك.

ثم نلف الشعر ونغطيه بغطاء بلاستيكي ونتركه لمدة ساعة ونصف أو أكثر.

بعد ذلك نغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والبلسم.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا لكي تساعد في منع تساقط الشعر وزيادة نموه.

مكونات تحضير ماسك العناب لعلاج القشرة:

نصف كوب من أوراق العناب. ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

طريقة تحضير ماسك العناب لعلاج القشرة:

نقوم بطحن أوراق العناب جيدا ثم نضيفها في وعاء صغير ونضيف عليها عسل النحل.

نمزج المكونات جيدا ثم نقوم بتوزيعها على فروة الرأس جيدا.

نقوم بعمل تدليك لفروة الرأس بالوصفة ونلف الشعر جيدا.

نترك الماسك على الشعر لمدة خمسة عشر دقيقة ثم يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو.

مكونات تحضير ماسك العناب لترطيب الشعر: