لذيذ ومغذى.. طريقة عمل خبز البطاطا الهندي سيغنيك عن العيش التقيدى وطعم روعة ولا الفطير

ترغب الكثير من ربات البيوت في معرفة طريقة عمل خبز البطاطا الهندي باعتباره من أشهر أنواع الخبز والذي يمكن إعداده بسهولة دون جهد أو مشقة كما يمكن تقديمه كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة، الخبز الهندي عبارة عن خبز مقلي في الزيت يتكون من البطاطا المهروسة والدقيق الأبيض مع إضافة بعض البهارات المميزة التي تكسبه طعم رائع وشهي يعشقه الجميع.

طريقة عمل خبز البطاطا الهندي

يشتهر المطبخ الهندي طريقة خبز البطاطا الغني بالمكونات والعناصر المفيدة للجسم، فيما يلي عرض طريقة عمل رغيف البطاطا شهي لذيذ بالتفصيل وهي كالتالي:

مقادير عمل خبز البراتا الهندي

4 حبات من البطاطا المسلوقة.

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملح حسب الرغبة.

مقدار ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الفلفل الأحمر.

ملعقتان كبار من الزيت.

½ كوب من الماء.

زيت للقلي.

طريقة عمل خبز الباراتا الهندي

طريقة تحضير خبز براتا الهندى بسيطة جدا وتستحق التجربة غير ان رغيف البطاطا سيكون بديل للقمح ناجح جداً.

بعد ذلك توضع البطاطا في وعاء مملوء بالماء على النار ونسلقها حتى تنضج تمامًا.

ثم تترك حتى تبرد ثم تقشر البطاطا وتهرس جيدًا.

بعد ذلك يتم إضافة مقدار الملح والفلفل والكمون والكركم إلى البطاطا المهروسة ثم تقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس تمامًا.

بينما يفضل إضافة مقدار الدقيق في هذه المرحلة وتخلط المكونات جيدًا.

بعد ذلك يتم إضافة الماء بالتدريج مع العجن المستمر، ثم يضاف مقدار من الزيت إلى العجين مع مراعاة الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة لينة القوام سهلة الفرد.

ثم تغطى العجينة وتترك حتى ترتاح لمدة ربع ساعة على الأقل لضمان سهولة الفرد.

بعد ذلك تقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم ثم تفرد هذه الكرات على سطح مستوي باستخدام الشوبك (النشابة).

ثم يتم وضع مقدار من الزيت في مقلاة ويسخن جيدًا ونقلي الخبز في الزيت حتى ينتفخ ويقلب على الوجهين حتى نحصل على لون ذهبي جميل.

بعد ذلك يصفى الخبز من الزيت جيدًا ويقدم في أطباق التقديم.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة عمل خبز البطاطا الهندي وتوضيح المكونات والمقادير اللازمة لإعداد خبز البراتا الهندي اللذيذ مع عرض طريقة عمل الخبز الهندي بالتفصيل حتى تتمكن ربة المنزل من عمل خبز براتا بسهولة في البيت بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة وننصحكم جربوا خبز البطاطا الهندي.