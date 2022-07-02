قرص واحد لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ لحد كعب الرجل من أول استعمال

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عمر شويل - جدة قرص واحد لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة، الطويل هو زينة المرأة الذي يظهر جمالها، فتتمي كل سيدة وفتاة الحصول على شعر طويل وكثيف، فيجب الإهتمام بالحصول على شعر صحي من خلال التغذية السليمة والاهتمام باستخدام المواد الطبيعية التي تفيد الشعر، والبعد عن استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر، لأن الشعر يحتاج عنايه كبيرة واهتمام سوف نوضح لكم أفصل طريقة طبيعية للحصول على شعر طويل وكثيف.

قرص واحد لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ

المكونات

قرص اسبرين.

كميه من الماء.

شامبو.

ملعقة من خل.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك إحضار وعاء ووضع قرص الأسبرين المطحون، ثم قومي بإضافة الماء حتي يذوب الأسبرين بشكل تام، ثم عليك إضافة ملعقة من الخل، ثم قومي بإضافة الشامبو عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتوزيع الخليط على الشعر وتركة لمدة 10 دقائق، ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر، ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

وصفات طبيعية فعالة لتطويل الشعر وتكثيفه

المكونات

6 أقراص من الأسبرين.

كميه من كربونات الصوديوم.

كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بطحن 6 أقراص من الأسبرين، قومي بوضعهم في كوب من الماء الدافئ ثم قومي بإضافة كربونات الصوديوم، قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، قومي بوضع الخليط على فروة الرأس من الجذور وحتي الأطراف، عليك تدليك الشعر جيداً حتي يتغلغل الخليط في الشعر، ثم قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وهذه الوصفة مفيدة جداً لتطويل وتكثيف الشعر بشكل سريع، ويجب الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على شعر صحي وطويل بشكل سريع دون حدوث أي مشكلات لأنها تتكون من مواد طبيعية مفيدة.

وصفة سحرية قرص واحد لتطويل الشعر وتكثيفه

قرص الأسبرين المفيد جداً للشعر ويمكنك طحنة وإضافة الماء، حتي يذوب بشكل كامل ويمكن فرد الشعر وتوزيع الخليط به، وترك الخليط لمدة 10 دقائق ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو، وبالاستمرار على هذه الوصفة ستحصلين على شعر صحي ومميز وستتخلصين من مشكلة الهيشان وتساقط الشعر.

يجب الإهتمام بالشعر غسل الشعر بشامبو مناسب لنوعية شعرك طبي خالي من الكبريت حتي لا يسبب أي أضرار، يحب عليك بعد الاستحمام وغسل الشعر ترك الشعر حتي يجف بشكل تام، ثم قومي بتمشطه باستخدام مشط خشبي حتي لا يتساقط الشعر ويساعد في فك الشعر المتشابك، عليك استخدام الكريمات الطبيعية المناسبة لنوعية شعرك.