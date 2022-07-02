نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل العناب في البيت مثل محلات العصير لطعم منعش ومميز بالتكات السحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن طريقة عمل العناب في البيت تزامنًا مع الارتفاع الشديد في درجة الحرارة باعتباره من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، تتعدد فوائد العناب فهو يساعد على إتمام عملية الهضم كما أنه مدر للبول إضافة إلى دوره الكبير في علاج مرضى ضغط الدم ويقوي عضلة القلب كما يحد من نمو الخلايا السرطانية لذا وجب التنويه عن طريقة تجهيزه في البيت.

طريقة عمل العناب في البيت

العناب من أشهر المشروبات المنتشرة في عالمنا العربي حيث يفضل الكثيرون تناوله خاصة في فصل الصيف نظرًا لمذاقه الرائع المنعش الذي لا مثيل له، يمكن إعداد العناب بأكثر من طريقة فيما يلي توضيح ذلك:

الطريقة الأولى

العناب من المشروبات البسيطة التي يسهل إعدادها لذا سنقوم بتوضيح طريقة تجهيزه على البارد وهي كالتالي:

لتر من الماء.

كوب من أوراق الكركديه.

نصف كوب من السكر.

قطع من الثلج.

الطريقة

نضع كوب من الماء في وعاء على النار ويضاف إلى الماء كوب من الكركديه.

يترك الخليط على النار حتى يغلي ثم تهدأ الحرارة ويترك لمدة 5 دقائق.

يرفع المزيج من على النار ويترك لمدة نصف ساعة حتى تتشبع الماء بطعم ولون أوراق الكركديه المميز.

يصفى الكركديه ثم تضاف كمية الماء المتبقية وتقلب جيدًا.

يضاف مقدار السكر إلى الكركديه ويقلب جيدًا للتأكد من ذوبان السكر تمامًا.

يحفظ في الثلاجة ليقدم باردًا حتى يعطي إحساسًا بالانتعاش ويفضل إضافة مكعبات من الثلج إلى الكركديه عند التقديم.

الطريقة الثانية

يمكن تحضير الكركديه في المنزل بمكونات سهلة وخطوات بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

كوب من الكركديه.

6 أكواب من الماء.

مقدار كوب واحد من السكر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

الطريقة

يغسل الكركديه بالماء جيدًا ثم يصفى باستخدام المصفاة ثم يوضع في إناء مملوء بالماء الساخن.

يضاف السكر إلى المزيج السابق ويقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

يوضع المزيج على النار حتى يغلي.

يوضع المزيج على النار حتى يغلي. يرفع من على النار ويغطى ويترك لمدة ساعة على الأقل حتى يتركز الكركديه في الماء.

يصفى الكركديه ثم تضاف إليه ماء الزهر ويقلب الخليط جيدًا.

يصب عصير العناب في زجاجة ويحفظ في الثلاجة ويقدم بارد.

في نهاية مقال طريقة عمل العناب في البيت حيث تم التعرف على العديد من الطرق السهلة والبسيطة لإعداد هذا المشروب المنعش اللذيذ الذي يزين الموائد الرمضانية باعتباره من المشروبات المنعشة والمرطبة.