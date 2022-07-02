مقشر القهوة للبشرة المختلطة للتفتيح وتنعيم الوجه واليدين من أول مرة

يتساءل الكثير من الفتيات عن مقشر القهوة للبشرة المختلطة لأن عدد كبير للغاية يمتلكون هذا النوع من البشرة ويبحثون عن مقشر للبشرة يتناسب معها، ونظرًا لأن القهوة من أفضل أنواع المواد الطبيعية التي تتناسب مع جميع أنواع البشرة يمكن إدخال بعض المكونات معها للحصول على أفضل النتائج، وذلك سوف يتم توضيح ماسك القهوة في السطور القادمة.

مقشر القهوه للبشرة المختلطة

يعمل مقشر القهوة على تقشير الجلد الميت ويساعدها على ذلك الحليب خاصة للبشرة المختلطة وذلك ماسك القهوة كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء ووضع القهوة فيه، وبعدها يتم إضافة الحليب إلى القهوة مع التقليب جيدًا.

يتم مزج المكونات مع بعض جيدًا حتى يصبح خليط ماسك القهوة متجانس.

يتم توزيع الخليط على البشرة جيدًا ومن الممكن وضعه على الرقبة أيضًا.

يترك الخليط على البشرة مدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف تمامًا.

يتم فرك الخليط من على البشرة بحركات دائرية حتى يتم تقشير الخلايا الميتة في الجلد.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

يتم غمس قطعة من القطن في ماء الورد وتمريرها على البشرة لكي يتم إغلاق المسام تمامًا.

يستخدم المقشر مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد مقشر القهوة للبشره المختلطه

يوجد الكثير من الفوائد الموجودة في هذه الوصفة، وتعد مقشر طبيعي للبشرة، وأيضاً القهوة للوجه وللبشرة الدهنية بسبب احتوائه على القهوة وما بها من فوائد عديدة للبشرة ومقشر للوجه وهي كالآتي:

يعمل على تنعيم البشرة لأنه يقوم بإزالة الجلد الميت.

يعمل على إعطاء البشرة النضارة التي تحتاجها لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

يعمل مقشر طبيعى وعلى تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة لذا يعد أفضل مقشر على الإطلاق.

يحمي سكراب القهوة من التهابات الجلد وظهور حب الشباب لأن مضادات الأكسدة تهاجم الجذور الحرة.

تعمل على الوقاية من ظهور التجاعيد في سن مبكر وعلامات التقدم في السن في البشرة المختلطة لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

في نهاية مقال مقشر القهوه للبشرة المختلطة يمكن الاستفادة بشكل كبير من القهوة للبشره المختلطه خاصة مع اضافة مكون طبيعي آخر يساعدها على ذلك، وللحصول على أفضل النتائج من القهوة لابد من اتباع الخطوات بشكل صحيح، ولا ينصح باستعماله للبشرة الجافة.