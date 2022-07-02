نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل مطبخ صبحي كابر.. أسرار كفتة الحاتي الاصلية واعمليها مثل المحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب النساء في معرفة أسرار كفتة الحاتي باعتبارها من الأكلات المصرية المميزة التي يعشقها الجميع سواء الأطفال أو الكبار، يواجه البعض عدة مشاكل أثناء تجهيز الكفتة وأهمها تفكك أصابع الكفتة أثناء الشواء لذا سنقدم في هذا المقال كل التكات والأسرار الخاصة التي تضمن النجاح في عمل كفتة رائعة المذاق بشهادة الجميع.

أسرار كفتة الحاتي

تتميز كفتة الحاتي بمذاقها المميز الرائع، تحاول الكثير من ربات البيوت الوصول إلى هذا الطعم الرائع الذي لا مثيل له إلا أنها تفشل لذا سنقدم كل التكات التي تضمن الحصول على مذاق كفتة الحاتي الشهية، وهي كالتالي:

البصل

هو السر الأول في طعامه كفتة الحاتي حيث ينصح بفرم البصل ناعم وتصفيته جيدًا من الماء لأن ماء البصل تفكك الكفتة. بينما يفضل استخدام كمية قليلة من البصل يكفي 2 بصلة متوسطة الحجم لكل كيلو من اللحم المفروم.

الطماطم

سر روعة مذاق كفتة الحاتي يكمن في إضافة عصير ثمرة واحدة من الطماطم إلى الكفتة وتمتعي بطعم ورائحة مميزة.

اللحم المفروم

ينبغي أن يحتوي على كمية كبيرة من الدهون. لإعطاء الكفتة نكهة ورائحة مميزة عند الشواء. بينما يفضل أن تفرم اللحم ناعمًا جدًا. لضمان تماسك الكفتة مع ضرورة ترك اللحمة لترتاح في الثلاجة لمدة ساعة قبل تشكيلها.

الدقيق

لضمان نجاح الكفتة يفضل إضافة ملعقة كبيرة من الدقيق مع البهارات والتوابل المستخدمة. لإعطاء الكفتة القوام المطلوب.

ماء البصل

يفضل الاحتفاظ بماء البصل وإضافة ملعقة كبيرة من الزيت إليها. بعد ذلك تدهن الكفتة بهذا الخليط الرائع. بالتالي يعمل على إعطاء الكفتة لمعان مميز مشابه للمعان كفتة الحاتي الجاهزة.

رائحة الشواء

أشار الكثيرون إلى ضرورة إضافة قطعة صغيرة من الدهن على الفحم أثناء الشواء. بالتالي الأمر الذي يكسب الكفتة رائحة ومذاق لا مثيل له.

وبهذا يكون قد تم التعرف على أسرار كفتة الحاتي مع عرض كل التكات التي تضمن الحصول على كفتة مشابهة لكفتة الحاتي بدلًا من شرائها جاهزة يكمن سر الكفتة الرائعة في بعض الإضافات البسيطة التي تعطي الكفتة مذاق ورائحة وشكل رائع.