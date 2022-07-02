طريقة عمل خبز الطاسة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة

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يعد هذا الخبز من أنواع الخبز المشهورة في البلاد العربية، فهو يصنف من مصنفات المعجنات، ويمكن استخدامه في الحشوات المختلفة مثل وجبة الإفطار والعشاء فهو ملائم لجميع الأكلات، وهو من الأكلات المغذية، فيدخل في تكوينه اللبن الذي يفيد صحة جسم الإنسان لاحتوائه على عناصر غذائية هامة تضمن الكالسيوم المفيد لصحة الأسنان والعظام وتساهم في تعزيز العملية الغذائية لإحتوائه أيضًا على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، وأيضًا يدخل في تكوين خبز الخميرة لاحتوائه على الحديد العضوي الذي يساعد على علاج فقر الدم، ففى هذا المقال نعرض إليكي طريقة عمل خبز الطاسة بطريقة مبسطة وبأقل تكلفة. طريقة عمل خبز الطاسة المكونات ½ كيلو دقيق أبيض.

واحد كوب ماء دافئ.

½ كوب زيت ذرة.

ملعقتان كبيرتان من لبن بودرة.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

واحد ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

واحد ملعقة صغيرة من السكر.

واحد ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نحضر بولة متوسطة ونضع فيها نصف كيلو من الدقيق مع إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة وملعقة صغيرة من الملح ونقلب المكونات جيدًا مع بعضها.

نقسم كمية الماء المستخدمة إلى نصفين ونضع ملعقة صغيرة من السكر مع ملعقتان كبيرتان من الخميرة مع نصفها من الماء ووضعها جانبًا بدون غطاء لمدة 20 دقيقة حتى تظهر لنا فقاعات دليلًا على تفاعلها.

ثم يتم إضافة الخميرة إلى الدقيق والبيكنج البودر والملح واللبن البودرة ثم نعجن الخليط.

نضيف ½ الماء المستخدم الآخر إلى البولة التي تتواجد فيها العجين بالتدريج مع العجن باستمرار لمدة 20 دقيقة حتى تظهر لنا العجينة متماسكة.

نضيف ½ الماء المستخدم الآخر إلى البولة التي تتواجد فيها العجين بالتدريج مع العجن باستمرار لمدة 20 دقيقة حتى تظهر لنا العجينة متماسكة. يتم تغطية البولة بكيس نايلون ونضعها جانبًا في مكان دافئ حتى تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد ذلك نوزع العجين إلى كرات صغيرة ونضعها جانبًا حتى ترتاح العجينة لمدة 20 دقيقة.

على سطح رخام نظيف نرش القليل من الدقيق ويفرد عليها قطع الكرات العجين باستخدام النشابة حتى يظهر لنا سمك العجين حوالي نصف سم.

نحضر صينية ونرش عليها القليل من الدقيق ثم نرص عليها العجين ونقوم بتغطيته لمدة 40 دقيقة.

ثم نسخن المقلاة ونضع فيها العجين المفروط وتكون المقلاة غير قابلة للالتصاق.

نترك الخبز على نار متوسطة لمدة 2 دقيقة ونقلب إلى الوجه الآخر حتى ينضج ويحمر وجه.

نترك الخبز على نار متوسطة لمدة 2 دقيقة ونقلب إلى الوجه الآخر حتى ينضج ويحمر وجه. يتم تكرار الخطوة السابقة في باقي الخبز المفرود. سر نجاح تحضير خبز الطاسة يجب معرفة مدة صلاحية المكونات التي تستخدم في إعداد الخبز ومن ضمنها الخميرة أولًا.

يجب أن تكون العجينة قوامها طري حتى تحصلي على خبز ناضج.

إضافة اللبن البودرة إلى الخبز يعطي مذاق شهي.

من الضروري تخمير العجين حتى يزيد حجمه.

من الضروري أن يكون الماء والحليب دافئ حتى يدخل في التخمير الصحيح.

يجب تغطية العجين بكيس نايلون لعدم دخول الهواء حتى يتخمر جيدًا.

يجب تنظيف الدقيق قبل الاستعمال للتأكد من إزالته من الشوائب. عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز الطاسة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة - ثقفني

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