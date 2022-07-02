نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي كيك الشاي اللذيذ والصحي لأولادك بسهولة وبأقل تكلفة وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

كيك الشاي من أحلي وأطعم أنواع المخبوزات والحلويات والتي يتم عملها على الاطلاق والتي يحب تناولها جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بشكل كبير، وهي من المخبوزات المشهور تناولها بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وخاصة في مصر بشكل كبير، وكيك الشاي من أحلي وألذ وجبات الإفطار المفضل تناولها بجانب كوب من الشاي، وهناك العديد من الأفراد يفضلون تناول الكيك بجانب كوب من الحليب أو العصير الطازج أو النسكافيه وذلك في وجبة الإفطار بشكل كبير، كما تعتبر من أهم وأكثر المخبوزات التي يتم عملها في المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة عمل كيك الشاي في المنزل وذلك بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات والمخبوزات بشكل كبير، وذلك من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي وألذ كيك الشاي. طريقة عمل كيك الشاي ومكوناتها المكونات أربعة بيضات.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب من اللبن.

باكو بيكنج بودر.

دقيق الحلويات حسب الرغبة. طريقة التحضير قبل البدء في تحضير وعمل كيكة الشاي يجب علينا أن نشغل الفرن أولا علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لكي تسخن جيدا.

يتم إحضار إناء ونضع به كوب من السكر ثم نضيف إليه كوب إلا ربع من الزبدة ويتم خفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا لكي تصبح مثل الكريمة ثم نضيف إليه أربعة بيضات وملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة ثم نقوم بإضافة كوب من اللبن ونقوم بضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي علي سرعة هادئة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول حسب الرغبة ونضيف إليه باكو من البيكنج بودر ثم نقوم بتقلبيهم بمعلقة سمن السيلكون وفي اتجاه واحد لكي يتداخل الدقيق مع الخليط تماما ويعطينا قوام متوسط.

نقوم بإحضار صينية علي أي شكل من الأشكال المحببة ونقوم بدهنها بملعقة صغيرة من الزبدة ونضيف إليها رشه من الدقيق لعدم التصاق الكيك في الصينية ثم نقوم بصب هذا الخليط في الصينية ونقوم بإدخالها إلي الفرن.

وبعد ذلك نقوم بإخراج صينية الكيك من الفرن ونتركها لكي تبرد تماما.

ثم نضعها في طبق التقديم بعد أن نقطع كيكة الشاي علي شكل مربعات وتقديمها لأسرتك بجانب كوب من اللبن، أو الشاي، أو النسكافية. عمر شويل - جدة إعملي كيك الشاي اللذيذ والصحي لأولادك بسهولة وبأقل تكلفة وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي كيك الشاي اللذيذ والصحي لأولادك بسهولة وبأقل تكلفة وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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