نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اجعل رائحة فمي منعشة وذكية طول الوقت ووداعاً للروائح الكريهة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سؤال كيف اجعل رائحة فمي منعشة تكرر بشكل كبير من زوارنا، لذلك سوف نجيب عليه اليوم باستفاضة، فمن الطبيعي أن تكون رائحة الفم كريهة بعض الشيء بالأخص عند الاستيقاظ من النوم بسبب فضلات الطعام المتراكمة في الفم طوال الليل والتي تسبب رائحة كريهة وغير مقبولة، واليوم سنعرض عليك بعض الحلول المناسبة والتي تخلصك من هذه الرائحة نهائياً.

كيف اجعل رائحة فمي منعشة

هناك بعض الطرق والوصفات التي إذا قمت بتطبيقها ستخلصك من الروائح الكريهة في فمك، بل وستجعل رائحة الفم جميلة ومنتعشة.

خل التفاح

يعتبر خل التفاح من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها في القضاء على رائحة الفم، وذلك لأن الخل بشكل عام يقضي على البكتيريا والجراثيم التي تسبب هذه الرائحة، فقط قومي بوضع ملعقة من خل التفاح على كوب من الماء، ثم استمري في المضمضة بهذا المحلول لمدة ١٠ دقائق وبعدها سوف تجدين رائحة فمك طيبة ومقبولة.

الحمضيات

يمكنك استخدام الحمضيات في التخلص من الرائحة الكريهة للفم التي تعاني منها، فكل ما عليك فعله هو استخدام قشر الليمون أو قشر البرتقال ثم تقوم بفرك أسنانك بها ولسانك أيضاً لمدة ٥ دقائق، وسوف يعمل ذلك على تنظيف الأسنان واللسان من الترسبات والبكتيريا التي تسبب الروائح الكريهة.

العلكة

العلكة هي أفضل ما يمكن استخدامه لجعل رائحة الفم جميلة ونفاذة، كما يمكنك اختيار النكهة التي تفضلها للعلكة سواء كانت نعناع أو فراولة أو مستكة وقرفة، ولكن أفضل نكهة يمكنك اختيارها والتي سوف تؤثر تأثير كبير على رائحة فمك هي النعناع.

شرب المياه

يمكنك أن تقوم بشرب المياه كل ساعة أو ساعتين وسوف تساعد الماء على إبقاء فمك منتعش وبدون جفاف، ومن الممكن استبدال الشرب بالمضمضة بالمياه وسوف يكون لها نفس النتيجة أيضاً، وسيكون فمك بدون رائحة كريهة.

وبذلك نكون استطعنا الإجابة على سؤالك كيف اجعل رائحة فمي منعشة من خلال طرح بعض الطرق والوصفات التي تجدي بنفع كبير لهذه المشكلة، وبذلك ستكون رائحة فمك جميلة ومنتعشة ولن يسأم منك الطرف الآخر.