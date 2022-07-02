خلطة مقشر شفايف طبيعية لتنعيم الشفاه وتوريدها بدون صبغات أو روج

تعتبر مشكلة تعرض الشفايف للجفاف من أكثر المشكلات إزعاجًا، ودائمًا ما تتأثر الشفايف باستخدام المنتجات الكيميائية في علاج تلك المشكلة، لكننا لاحظنا أن المكونات الطبيعية في صنع مقشر الشفاه لديها دورًا سحريًا ترطيب الشفاة وتجمليها دون أن تتعرض لأي آثار جانبية، وبناء على ذلك الأمر سنقوم بعرض أكثر من خلطه مقشر شفايف طبيعي داخل هذا المقال.

خلطة مقشر شفايف

إليكم أبرز الخلطات الطبيعية التي تقوم بعملية تقشير الشفايف بصورة مثالية، وهذا ما سنقوم بعرضه بالشكل الآتي:

خلطة تقشير الشفايف

المكونات

ملعقتان كبيرتان من قشور البرتقال المجففة.

12 قطرة من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من السكر البني.

خطوات التحضير

نقوم في بداية الأمر بطحن قشور البرتقال جيدًا، حتى تتحول إلى بودرة فهي مقشر قوي.

ثم نقوم بوضع السكر البني وزيت اللوز إلى بودرة قشور البرتقال، وذلك مع الخلط المستمر لما لهم من دور فعال في تقشير الشفايف.

ومن بعد ذلك نقوم بوضع مقشر وفركه على الشفايف لمدة تقدر بحوالي دقيقة.

وبعدها نقوم بغسل مقشر الشفايف بالماء الدافئ جيدًا وسنلاحظ تقشير عميق وسريع.

خلطة العسل وجوز الهند

لها دور فعال في تقشير الشفاة

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقتان كبيرتان السكر البني.

نصف ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

خطوات التحضير

في بداية الأمر نقوم بوضع كافة مكونات مقشر معًا داخل إناء صغير، ونخلطهم جيدًا.

وبعدها نقوم بفرك الشفايف باستخدام خلطة تقشير جيدًا لفترة تقدر بحوالي دقيقة، ثم نترك الخليط عليها لمدة 5 دقائق.

ثم نقوم بغسل الشفايف من مقشر بالماء الدافئ جيدًا، وسنتحصل بعدها على النتيجة المرادة وتقشير سريع باستخدام مقشر للشفايف.

خلطة القهوة

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من القهوة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.

4 قطرات من زيت النعناع.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب.

خطوات التحضير والاستخدام

تتمثل أولى خطوات التحضير للحصول على خلطة تقشير قوي في الشفايف بإضافة كافة مكونات خلطة الشفاه طبيعية معًا داخل إناء عميق.

ثم نقوم بوضع هذا مقشر على الشفايف، ويتم فركه جيدًا على الشفاه لمدة تقدر بحوالي 3 دقائق.

ومن بعد ذلك نقوم بغسل الشفايف جيدًا بالماء الفاتر، وذلك للحصول على خلطة تقشير شفايف سريع والتمتع بشفاة وردية وأيضاً لتقشير الجلد الميت.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم أكثر من خلطة مقشر شفايف طبيعية لتقشير عميق، فالسبب الرئيسي في نجاح تلك الخلطات في تقشير شفايف مع فئة كبيرة من الناس، هو تمتع المكونات الطبيعية المستخدمة للشفايف في كل وصفة بالكثير من الفوائد الصحية التي تعمل على تقشير وترطيب الشفايف بصورة أسرع وأيضاً طبيعية.