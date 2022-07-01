تتبيلة رهيبة للحمة الضاني المشوية على الفحم في البيت زي الجاهزة بأفضل المطاعم

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طريقة عمل تتبيلة اللحمة الضاني، اللحمة الضاني المشوية من أهم الأطباق التي توضع علي الموائد المصرية في عيد الأضحى المبارك ،فتقديمه مشوية من اقرب الطرق لقلوب جميع أفراد الأسرة يوضح في هذا المقال العديد من الطرق لتتبيلة اللحمة الضاني لتحضيرها في البيت أفضل وأضمن من شرائها من الخارج حفظاً على صحة وسلامة أفراد عائلتك ولهذا تقوم كل أم بتحضير الوجبات في البيت، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم بعذ الطرق للتتبيلة اللحم الضاني. طريقة عمل تتبيلة اللحم الضاني المقادير: 1 بصلة

١طماطم

٣ فصوص ثوم

فلفل أسود

زعتر

بهارات

ملح

ملعقتين خل أبيض

معلقة كبيرة صويا صوص

معلقة كبيرة عسل ابيض

ربع كوب زيت زيتون خطوات تحضير الوصفة: التتبيلة تكفي عدد كيلو واحد من اللحم .اولا نقوم بوضع البصل في الكبة ثم نقوم بإضافة الثوم و الطماطم و نقوم بفرمهم جيدا حتي يصبح مفروم جيدا. نقوم بإضافة الزيت والصويا صوص والعسل والخل الأبيض و البهارات و الزعتر و الفلفل الاسود و نقوم بفرمهم جيدا. نقوم بتتبيل اللحمة الضاني بهذا الخليط و تدعك اللحمة به جيدا. تترك اللحمة الضاني بهذا الخليط لمدة ليلة كاملة في الثلاجة وقبل التسوية نقوم بوضع الملح لأنه إذا وضعنا الملح مع التتبيلة سيفقد اللحم الماء الموجود فيه و يجف أثناء تسويته. نقوم بتسخين الشواية الكهربائية و نقوم بدهنها بالزيت، و نقوم بوضعه على الشواية حتي تحمر ثم نقوم بقلبها للجانب الآخر حتي يحمر هو أيضا و تصبح ناضجة تماما ثم تقدم مع المعكرونة او علي حسب الرغبة. وصفة أخري للحمة الضاني بالبصل المقادير: كيلو لحم مقطع مكعبات

١ بصلة مقطعة الي شرائح

١ فلفل رومي مقطع الي شرائح

١ طماطم مقطعة الي شرائح

كوبان و نصف أرز بسمتي

ربع كوب زيت نباتي

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود

نصف معلقة صغيرة بهارات

١معلقة صغيرة ملح

نصف معلقة صغيرة ماء ورد

نصف معلقة صغيرة بابريكا

نصف معلقة صغيرة كمون

نصف معلقة صغيرة هيل طريقة تحضير اللحمة بالبصل: اولا نقوم بخلط الزعفران مع ماء الورد و يترك حاليا. علي نار متوسطة نقوم بتسخين الزيت في حلة الضغط ثم نقوم بإضافة اللحمة و نقوم بتقليبه حتي يتغير لونه ثم نضيف الملح و الفلفل ثم نضيف الماء و نقوم بإغلاق الحلة بأحكام لمدة ٣٠ دقيقة حتي يستوي اللحم، ثم نفصل اللحم عن الشوربة و نحتفظ بربع كوب منها . علي نار متوسطة في حلة كبيرة نقوم بتسخين الزيت ثم نضيف له الثوم و البصل و الهيل و الكمون و البابريكا و والبهارات، ثم نقوم بوضع الطماطم و الفلفل الرومي و اللحم لوجه الأرز و نضع عليهم شوربة اللحم و خليط الزعفران و يترك علي النار لمدة ١٠ دقائق ثم يقدم ساخنا. عمر شويل - جدة تتبيلة رهيبة للحمة الضاني المشوية على الفحم في البيت زي الجاهزة بأفضل المطاعم - ثقفني

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