نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سمعتم من قبل عن فوائد نواة التمر للشعر؟ تعرفوا على أبرز الفوائد معنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد نواة التمر، الكثير منا يفضل التمر وأثناء تناوله يقوم بإلقاء نواة التمر والاستفادة من التمر فقط في حين أن هناك العديد من الدول الأخرى التي تستفيد من نواة التمر بطريقة إيجابية للانتفاع من فوائدها الصحية فهي تحتوي على مضادات أكسدة وعناصر طبيعية لا تختلف شيئًا عن حبة التمر نفسها فمثلًا الإمارات من الدول العربية الكبرى التي تستفيد من نواة التمر بطرق مختلفة أشهرها علف للحيوانات أو للقهوة من أجل نزع الكافيين منها، ولكن حديثنا اليوم عن فوائد نواة التمر للشعر تابعوا معنا لمعرفة كيفية الاستفادة من نواة التمر بطرق مختلفة.

فوائد نواة التمر للعناية بالشعر

يتعرض الشعر للعديد من العوامل التي تؤثر على طبيعته ونسعى للتعرف إلى أكثر الطرق الإيجابية المؤثرة على الشعر لتغذيته والعناية به مثل نواة التمر التي تماثل نفس الفوائد التي يوفرها زيت الزيتون للشعر ومن أبرز تلك الفوائد:

زيادة كثافة الشعر

احتواء نواة التمر على فيتامين ب2 يقلل من تساقط الشعر الدائم ويحفز إنتاج المزيد من الطاقة للخلايا حتى تنشط فروة الشعر وكذلك هناك الأحماض الأمينية التي تحفز إنتاج الكيراتين والبروتين وتلك العناصر هامة بصورة كبيرة من أجل تعزيز نمو بصيلات الشعر.

تغذية فروة الشعر

يحتوي على عدد من الأحماض الدهنية مثل أوميجا 6 الذي يغذي فروة الشعر ويوازن تلك التغذية وهناك أيضًا خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا لها دور فعال في منع الإصابة بالقشرة.

ترطيب الشعر

غني بحمض الأوليك أو ما يعرف باسم أوميجا 9 وهو أحد المواد الطبيعية التي تحافظ على فروة الشعر رطبة طوال الوقت مما يحفظ الشعر من الجفاف والتقصف ويعيد له الحيوية والنعومة.

تقوية جذور الشعر

زيت نواة التمر من الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتوكيميكال والذي يماثل في عمله مضادات الأكسدة وهي تقي جذور الشعر من التساقط ويعمل على تقويتها.

فوائد نواة التمر الصحية

أما عن الفوائد الصحية فهي كثيرة وهامة أيضًا منها: