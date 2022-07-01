نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من آلام اللثة بالليمون وعلاج الآثار الناتجة عن تسوس الأسنان طبيعيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من آلام اللثة بالليمون ، يعاني الكثير من الأفراد كبارًا وصغارًا من آلام عديدة في الأسنان والتي تنتج عن تسوس الأسنان أو قلة الاعتناء بنظافة الفم والأسنان، حيث يحتاج الأفراد جميعًا إلى التنظيف اليومي للأسنان باستخدام فرشاة الأسنان والسواك والمعجون، وأيضًا التنظيف عند طبيب الأسنان من أجل تجريف اللثة إذا وجب الأمر، حيث يوصف الطبيب في أغلب الأوقات مطهر فموي يكون خاص بعلاج التهاب اللثة ويستعمل لفترة بسيطة بناء على وصفة الطبيب للقضاء كي لا يحدث تصبغ للأسنان، ولكن تساعد العلاجات المنزلية المتوفرة بكل بساطة في القضاء على كافة المشكلات المتعلقة بالأسنان والتي لا تسبب أي أضرار أو آثار جانبية، ومن بينها الليمون المعروف بقيمته العالية ومكوناته التي لها دور إيجابي في إنهاء أزمات آلام الأسنان وبعض آلام الجسم.

التخلص من آلام اللثة بالليمون

يساعد الليمون بصورة كبيرة في محاربة السموم والبكتيريا والتي تعتبر من أقوى العلاجات الخاصة بمشاكل التهابات اللثة، ويكون ذلك عن طريق استخدام سائل المضمضة، كما أنه يساعد في علاج نزيف اللثة وذلك عن طريق وضع القليل منه على فرشاة الأسنان قبل استخدامها، ولكن أهم ما تحتاج إليه الأسنان هو الحفاظ على نظافتها واستخدام الخيط الطبي مرة على الأقل في اليوم قبل النوم، ومراعاة الإكثار من مصادر فيتامين سي كتناول الحمضيات لأنها تقوي اللثة.

الصبار لعلاج التهابات الأسنان

يمكن القضاء على آلام الأسنان باستخدام الصبار، ويكون ذلك عن طريق تدليك اللثة التي تصاب بالالتهاب باستخدام عصير الصبار ثلاثة مرات يوميًا، لأن ذلك من شأنه التخفيف من حدة الآلام التي تصاحب تلك المشكلة، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، ويعتبر زيت الشاي من الوصفات الطبيعية الأكثر استخداما في علاج تلك المشكلة من آلام اللثة والأسنان ويكون أيضًا عن طريق المضمضة باستخدام الزيت عن طريق إضافة ثلاثة قطرات منه لكوب من الماء الدافئ والمضمضة به.

فوائد الماء والملح للأسنان

هناك الكثير من الأفراد قاموا بتجربة استخدام محلول الماء والملح للفم للقضاء على التهابات اللثة، ويرجع ذلك إلى القدرة الكبيرة على القيام بذلك ولكن يجب عدم الاكثار منه كي لا يضر مينا الأسنان ويسوسها لاحتوائه على مادة قلوية.