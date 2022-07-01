نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أكلات سريعة وسهلة التحضير فى المنزل في المقال التالي

إن تحضير وجبات الطعام من اصعب الأمور على ربات البيوت التي تعمل بالخارج ولها دوام خاص بها، لذلك عند عودتها إلى المنزل تعمل على إعداد وجبات سريعة التحضير من أجل إسعاد اسرتها وعدم التقصير في المنزل، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل اكلات سريعة وسهلة التحضير. مكونات مفركة البطاطا: بصلة.

2 حبة متوسطة من البطاطا.

كمية من زيت القلي.

رشة ملح.

رشة الفلفل الأسود.

نص ملعقة صغيرة كركم.

3 بيضات. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البصل، والبطاطا ونقوم بتقطيعها على شكل مكعبات ناعمة صغيرة. نقوم بإحضار مقلاة ووضع البصل على النار ونقوم بوضع القليل من الزيت ونقلب حتي يغير لونه ويلين وقلي البطاطا في مقلاة أخرى عميقة ووضع كمية كبيرة من الزيت بعد تسخينه. بعد تحمير البطاطا يصبح لون البصل ذهبي ونقوم بوضع البصل في مقلاة ونقوم برش الملح، والفلفل الأسود، والكركم، ونقوم بوضع 2 ملعقة أو 3 ملاعق ماء ونقوم بتقليبهم جيداً. نقوم بإحضار مقلاة ووضع البصل، والبطاطا، وثلاث بيضات مخفوقة مع الملح، والفلفل الأسود وتقليبهم حتي لا يلتصق وتركه على النار حتي يتم تسويته ونقوم بغلق النار وتقديمه في أطباق التقديم. مكونات قلاية البندورة: 8 حبات متوسطة بندورة حمراء اللون.

4 فصوص ثوم.

قليل من الملح، وفلفل أسود.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون. طريقة التحضير: نقوم بغسل البندورة وتقطيع كل حبة إلي نصفين ونقوم بوضعها في المقلاة بحيث تكون قشرة البندورة ملامسة البندورة. نقوم بتقشير البندورة ووضع عليها الثوم ونقوم برش الملح، والفلفل الأسود، ووضع زيت زيتون، على نار هادئة ونقوم بتغطيتها. عندما يكون قشرة البندورة حمراء نقلبها على الجهة الثانية ونقوم برفع الغطاء عنها ونقوم بهرسها هرس بسيط ونقوم بوضع البندورة في أطباق التقديم ونقوم بوضع النعناع الناشف المطحون لتزين. مكونات المقالي: 2 حبات بطاطا متوسطة.

1 حبة باذنجان كبيرة.

رأس صغيرة زهرة.

2 حبات كوسا كبيرة الحجم.

رشة الملح، والفلفل الأسود، والسماق. طريقة التحضير: نقوم بتقشير الخضار ونقوم بتقطعها إلي شرائح سميكة واحد سنتيمتر، وتقطيع البطاطا على شكل صوابع، والزهرة نقطعها إلي أحجام صغيرة حتي تستوي داخل القلي. نقوم بغسل الخضار ووضع الماء ونرش الملح عليها ونوزعها باليدين نقوم بتسخين المقلاة ونقوم بوضع الزيت على نار متوسطة. نقوم بوضع قطع الخضار ونقليه على الجانب الآخر حتي يتحمر ونقوم بإحضار طبق ووضع المناديل الورقية للتخلص من الزيت الزائد وتقديمه في أطباق التقديم ونقوم بتزيينها بالفلفل الأسود والسماق ووضع الخبز. مكونات الدجاج في الفرن: 1 كيلو جرام دجاج مقطع.

رشة الملح.

رشة الفلفل الأسود.

رشة البابريكا.

4 ملاعق كبيرة كاتشب.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

رشة من البهارات المشكلة.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة عصير الليمون.

1 حبة بطاطا كبيرة الحجم مقطعة إلى مكعبات. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الكاتشب، والزيت، والثوم، وعصير الليمون وتقليبه نقوم بوضع الملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والبهارات المشاكل، وتقليب الخليط جيداً. نقوم بوضع الدجاج في الخليط وتغلق الوعاء ووضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتي يتشرب الدجاج الخليط. إحضار صينية ودهنها بالقليل من الزيت وتوزيع الدجاج، والبطاطا وتسخين الفرن على درجة حرارة 180. ونقوم ترك الصينية في الفرن لمدة 45 دقيقة حتي يستوي ونقوم بوضعه في الشواية لمدة 7 دقائق حتي تحميره. عمر شويل - جدة طريقة عمل أكلات سريعة وسهلة التحضير فى المنزل - ثقفني

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