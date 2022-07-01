نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتين علي الكفتة هتضاعف حجمها وهتبقي متماسكة وانسي أنها تفك أو تكش تاني كفتة الحاتي بكل أسرارها في المقال التالي
حديثنا اليوم عن الكفتة المشوية، وأنتم تعودتوا علينا أن نقدم لكم كل ما هو جديد ومميز في جميع الوصفات سوى وصفات تجميلية أو وصفات طعام، حيث تشتكي معظم النساء أنها عندما تقوم بتحضير الكفتة المشوية تفك منها وأحيانا أخرى تكش، ولا تعرف ربة المنزل السر وراء ذلك، على الرغم أنها ترى كفتة الحاتي لا تكش ولا تفك، وهذا هو سبب مقالنا لكم اليوم هو أن نقدم لكم طريقة جديدة ورائعة لتحضير كفتة الحاتي بإضافة ملعقتين من البيكنج بودر انسي الكفتة تكش مرة أخرى، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات تحضير كفتة الحاتى فى البيت بكل سهولة
كفتة الحاتى طعمها لذيذ ويحبها الجميع سواء الكبير والصغير، مع العلم أنها أصبحت سعرها مرتفع في المطاعم ومع غلاء المعيشة لا يستطيع رب الأسرة بالذهاب لتناول وجبة الكفتة المشوية في المطاعم، ولذلك قررت ربة المنزل تحضيرها في المنزل، ولذلك نحن جئنا لكم بهذه المكونات البسيطة لكل يكون الأمر سهل على جميع النساء، وتتلخص المكونات في:
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- ملعقتين من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من بهارات كفتة الحاتي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقيتن من البقسماط.
- بصلة كبيرة مبشورة.
- ربع كوب عصير طماطم.
خطوات تحضير كفتة الحاتي في المنزل بدون تفك أو تكش
يمكن ربة المنزل مضاعفة الكمية على حسب عدد أفراد الأسرة، مع العلم أن السر كله في ملعقتين من البيكنج بودر، حيث يعمل على مضاعفة كمية وتجعلها خفيفة وطعمها حلو، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير:
- نضع جميع المكونات على اللحم، ولكن يجب فصل ماء البصل عن البصل المبشور عن طريق عصر البصل.
- يجب وضع ماء البصل مع عصير الطماطم.
- يجب وضع التوابل والتقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.
- يجب تركها في الثلاجة لمدة عشر دقائق.
- يجب تشكيل أصابع الكفتة ولكن يجب غمس اليد في ماء البصل بالطماطم.
- يجب رص الكفتة في صينية ويتم إدخالها الفرن حتى تمام النضج.
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