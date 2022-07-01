مورقة وهشة الرغايف المغربية بالطاسة بطعم حكاية أحلى من الأفران

الرغايف المغربية هي نوع من أنواع الفطائر التي تشتهر بها البلاد العربية ويقومون بتحضيرها بشكل دائم، وكثير من الناس يفضل تناولها على وجبة العشاء لأنها خفيفة على المعدة، كما تتميز بشكلها المورق الجميل الذي يجعل الكثير من الناس يرغبون في تناوله، وطعمها طيب ورائحتها جميلة تجذب الكثير من الناس إليها، وهى من الفطائر الجميلة التي يقبل على تناولها الشعب المصري ويطلق عليها الفطير المشلتت في مصر، ويحلي بالسكر والعسل ويقدم من الأطعمة الخفيفة مثل الجبنة والمربي والحلاوة الطحينة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الرغايف المغربية بالطاسة بطعم روعة أحلى من الجاهزة.

مكونات عمل الرغايف المغربية بالطاسة

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بصنعها بكل سهولة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من السكر.

ذرة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ماء دافئ للعجن.

نصف كوب من السمنة السائلة.

نصف كوب من الزيت النقي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الرغايف المغربية بقوام مورق أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق وجميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض.

ثم نقوم بإضافة الزيت للخليط ونقلب باستمرار، بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

نقوم بتقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم برص الكرات على صينية كبيرة وندهنها بالزيت.

نغطي العجين بكيس من البلاستيك ونتركه حتى يرتاح قليلا، ثم نحضر سطح من الرخام يكون متساوي وناعم الملمس.

نقوم بدهن السطح بالزبدة، ثم نقوم بفرد كرات العجين عليه بواسطة اليد حتى تصبح رقيقة وشفافة للغاية.

نقوم برش الزبدة، والسكر ونغلق العجينة من الأطراف حتى نحصل على شكل مربع تماماً ونتركها جانباً حتى ترتاح.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونتركه حتى تسخن جيداً، ثم نهدئ النار قليل.

نضع الفطائر بالطاسة ونقلب من حين لآخر حتى تتحمر وتنضج تماماً وتصبح مثل الفطائر الجاهزة تماماً.

نخرجها من الطاسة ونضعها على طبق التقديم ونقدمها ساخن بجانب العسل، والجبنة وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل الرغايف المغربية بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل فطائر سهلة ولذيذة بالمنزل وهى كما يلي:-