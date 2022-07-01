نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض اليدين والرجلين للعروس بكريم طبيعي 100% من صنع يديكي.. النتيجة ستدهشك في المقال التالي
كريم تبييض اليدين والرجلين، تعانى معظم السيدات من أن لون منطقة اليدين والرجلين يكون داكناً عن باقي الجسم، ويرجع ذلك إلى أنها أكثر المناطق المعرضة إلى أشعة الشمس والأتربة وكثير من الملوثات التي تؤثر على إفراز صبغة الميلانين فى تلك المناطق، مما يدفعن إلى البحث عن العديد من الحلول والوصفات التي تساعد على تبييض اليدين والرجلين فى أسرع وقت حتى لا يشعرن بالكثير من الإحراج أمام الآخرين، لذلك لابد الأخذ فى الاعتبار الاعتناء بمنطقة اليدين والرجلين ضمن روتينك اليومي ولا يجب الإهمال فيهما، فهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي نقدم بعضها إليكي من أجل استخدامها والانتظام عليها حتى لا تخجلي من مظهر يديك وقدميك مرة أخرى.
طريقة عمل كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين
المكونات:
- ملعقة كريم جليسوليد.
- ملعقة خميرة الخبز.
- نشا.
- عصير ليمون.
طريقة التحضير والاستخدام:
- من أجل تحقيق نتائج مرضية ورائعة فى تفتييح اليدين والرجلين لابد أولا من عمل تقشير لتلك المناطق، وذلك عن طريق خلط ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت الزيتون وعمل تدليك بحركات دائرية لهما لعدة دقائق من أجل إزالة الجلد الميت، ثم يتم شطف اليدين والرجلين وتجفيفهما جيدا.
- فى الخطوة الثانية يتم تحضير خلطة كريم تفتيح اليدين والرجلين، وهو عبارة عن خلط جميع المكونات حتى تمتزج معا وتشكل قوام كريمي.
- افردي طبقة من الكريم على اليدين والرجلين مع التدليك الخفيف لعدة دقائق، ثم يتم ترك الكريم لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.
- يتم تجفيف اليدين والرجلين جيدا ثم يتم وضع أي كريم مرطب.
وصفة لتفتيح اليدين والرجلين سريعا
المكونات:
- ملعقة من الحمص المطحون.
- ملعقة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة من بودرة الكركم.
- ملعقة من الزبادي.
طريقة التحضير والاستخدام
- يفضل أيضا عمل تقشير لمنطقة اليدين والرجلين قبل وضع الوصفة عن طريق الدعك بخليط السكر وزيت الزيتون لعدة دقائق.
- يتم خلط جميع المكونات جيدا حتى تمتزج وتشكل قوام كريمي متجانس.
- يتم توزيع الخليط على مناطق اليدين والرجلين وتركها لمدة 20 دقيقة ثم شطفها بالماء البارد جيدا.
- ضعي أي كريم مرطب وكرري الوصفة بانتظام للحصول على نتائج فعالة ومرضية.
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