نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتزا الدجاج ومشكل الجبن بطريقه سهله ومكونات بسيطه في المقال التالي

طريقه تحضير بيتزا الدجاج ومشكل الجبن بطريقه سهله ومكونات بسيطه في المنزل حيث تعد البيتزا من اشهي والذ الوجبات السريعة وتتميز بسرعه التحضير وتختلف طرق التحضير للبيتزا كما تختلف أنواع الحشو حيث يمكن استخدام اللحم المفروم أو السوسيس أو التونه حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل بيتزا الدجاج بالجبن 4 كوب كبير من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

صدور دجاج مقطعه.

2 كوب من الماء.

4 ملاعق صغيره من السكر.

ملعقه كبيره من الخميرة.

ربع كوب لبن بودرة.

رشه صغيره من الملح حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيتون.

2 حبه من الطماطم المقطعة.

بصله صغيره الحجم مفرومه.

فلفل اخضر.

200 غرام من الجبن الشيدر.

نصف كوب من الجبن الموزاريلا.

نصف كوب عصير طماطم.

ملعقة كبيره من الصلصة.

ثوم مفروم.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

رشه صغيره من السكر. طريقه تحضير بيتزا الدجاج بالجبن نبدأ بتحضير الصلصة بوضع طاسه علي النار ثم نضع ملعقه من الزيت مع ملعقه صغيره من الثوم المفروم ونقلب حتي يتغير لون الثوم ثم نضيف الطماطم والصلصة مع رشه من الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات ونقلب جيدا ثم نضيف الماء بالتدريج وتترك علي النار حتي الغليان أو لمده ثلاثة دقائق تقريبا ثم ترفع من علي النار.

نحضر أناء كبير ثم نضع الدقيق مع الماء الدافئ ثم نضيف اللبن البودر مع الخميرة والسكر ونقلب حتي يصبح العجين سائل ثم يغطي ويترك جانبا لمده لا تقل عن نصف ساعه تقريبا.

نحضر العجين ثم نضيف رشه من الدقيق والزيت والملح ونقوم بالعجن باليد جيدا ثم تغطي مره اخري وتترك نصف ساعه تقريبا.

في طاسه علي النار نضع القليل من الزيت مع البصل والثوم المفروم ثم نضع قطع الدجاج ونقلب ثم نضيف البهارات من الملح والفلفل والشطه حسب الرغبة ونقلب حتي يتم الطهي.

نحضر صينيه الفرن وندهنها بالقليل من الزيت ثم نضيف العجين ويفرد جيدا ثم نضيف الصلصة مع الجبن الشيدر والموزاريلا والزيتون والدجاج والطماطم والفلفل.

نضع الصينية في الفرن بعد تسخين الفرن جيدا علي درجه حراره 180 درجه حتي يتم الطهي للعجين ثم ترفع علي الشوايه حتي يتغير لون الوجه. عمر شويل - جدة بيتزا الدجاج ومشكل الجبن بطريقه سهله ومكونات بسيطه

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