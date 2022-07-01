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تحضير الرقاق باللحم المفروم مع الرقاق بشاورما الدجاج بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير حيث يعد الرقاق من من الوجبات المفضلة للعديد من الأشخاص كما يعد من المقبلات ألذيذة التي تقدم بجانب أنواع عديده من الوجبات الرئيسية وتختلف أنواع الحشو للرقاق حيث يمكن استخدام أنواع مختلفه من الجبن بجانب اللحوم والدجاج. المكونات المطلوبة لعمل الرقاق باللحم المفروم نصف كيلو غرام من اللحم المفروم.

بصله متوسطه الحجم.

نصف كيلو رقاق.

اربع ملاعق كبيره من الزبدة.

2 فص ثوم.

جزرة مبشورة.

ملح حسب الرغبة.

شوربه لحم.

بهارات مشكله. طريقه تحضير الرقاق باللحم المفروم نبدأ بتحضير ألمقلاة ونضعها علي النار ثم نضيف ملعقه من الزبدة مع البصل والثوم واللحم المفروم والجزر المبشور ونقلبهم جيدا ثم نضيف رشه من الملح والفلفل والبهارات حسب الرغبة.

نحضر الشوربه ونضعها علي النار مع 2 ملعقه كبيره من الزبدة ثم نحضر اربع طبقات من الرقاق ونضعه في الشوربه ثم يرفع ويوضع في الصينية ألمدهونة بالزبدة.

نحضر ملعقه من الزبدة ونضعها علي الرقاق في الصينية ثم نضيف نصف الكميه من اللحم المفروم ثم نضع اربع طبقات من الرقاق بعد وضعهم في الشوربه بنفس الطريقة.

نضع باقي الكميه من اللحم المفروم ثم نضع اربع طبقات من الرقاق ثم نضيف الشوربه في الصينية مع ملعقه من الزبدة علي الوجه مع رشه من الفلفل الأسود والملح.

نضع الصينية في الفرن حتي يتغير لون الوجه ثم يرفع من الفرن ويغطي ويترك حتي يبرد ثم يقطع. مقادير عمل الرقاق بشاورما الفراخ 250 غرام من الرقاق.

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة.

بصل مقطع.

طماطم مقطعه.

ثوم وفلفل ألوان.

2 كوب كبير من الشوربه.

ملح حسب الرغبة.

فلفل اسود وكمون وبهارات.

كوب من الزبادي.

رشه صغيره من القرفة.

ملعقه من الخل.

بابريكا.

عصير ليمون. طريقه تحضير الرقاق بشاورما الفراخ نبدأ بتحضير طبق كبير ثم نضع كل من الدجاج المقطع والبصل والثوم مع الزبادي والملح والفلفل والكمون والقرفة وعصير الليمون ونقلبهم جيدا ثم نضع الطبق في الثلاجة لمده ساعه علي الأقل.

نحضر طاسه ونضعها علي النار ثم نضع ملعقه كبيره من الزبدة مع البصل والفلفل الألوان والطماطم ثم نضيف صدور الدجاج المقطعة مع الثوم ونقلبهم ونترك الطاسة علي نار هادئه حتي يتم الطهي للدجاج.

نحضر صينيه وندهنها بالزبدة ثم نضع اربع طبقات من الرقاق في الشوربه ثم نضع الشاورما ثم نضع باقي الكميه من الرقاق والشاورما بنفس الطريقة.

نضع الصينية في الفرن حتي يتم الطهي جيدا وصبح الوجه بالون الذهبي. عمر شويل - جدة تحضير الرقاق باللحم المفروم مع الرقاق بشاورما الدجاج بطريقه سهله وبسيطه

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