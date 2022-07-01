نصائح لتفتيح البشرة ووصفات عديدة لتحضيرها في المنزل

إن تبيض البشرة يعتبر من أهم الأشياء التي يجب علينا العناية بها والحفاظ عليها، فهي تمثل الشكل العام للإنسان، حيث أن التنوع في لون البشرة الناتج عن أشعة الشمس والمواد الكيميائية وسوء الاستخدام يجعل الإنسان مضطربا، لذلك يجب علينا اتباع طرق العناية بالبشرة ونضارتها لكي تصبح خالية من العيوب والشوائب.

نصائح لتفتيح البشرة

لكي تحصل على بشره فاتحه ونقيه يجب اتباع هذه النصائح:

إن يقوم بتنظيف البشرة باستمرار، ويعمل على تقشيرها.

يقوم الإنسان باستخدام واقي الشمس على البشرة.

اتباع نظام غذائي متكامل للحصول على الفيتامينات وغيرها.

الحد من التدخين فهو بشكل أساسي له دور في تدهور البشرة وظهور التجاعيد.

استخدام المرطبات للبشرة.

شرب الكثير من المياه يساعد على تجديد البشرة ونضارتها.

كما أن بعض الأشخاص يستخدمون الأقنعة والماسكات المنزلية التي تساعد على توحيد لون البشرة وتحقيق النضارة الكفاية.

ماسك الزبادي والعسل

يوجد طرق اخرى مختلفه تساهم في عملية تفتيح البشرة وتتمثل في كريمات التفتيح، التغذية السليمة لتفتيح البشرة، أحماض التقشير، التقشير الكيميائي، وأيضاً تفتيح البشرة عن طريق الليزر، فعلى كل إنسان اتباع طرق العناية بالبشرة وكيفية الحفاظ عليها لكي يحصل على بشره نقيه خاليه من العيوب.

نقوم بإضافة 1-2 ملعقه صغيره عسل الي 1/2 كوب زبادي.

يتم إضافة الخليط على الرقبة والوجه.

يتم تركه لمدة 20 دقيقة ثم غسله جيدا بالماء.

هذا الماسك يتم تكرارها مرتين علي الأقل أسبوعيا.

ماسك الكركم لتفتيح البشرة

أسباب اسمرار البشرة والجسم كثيرة جداً منها عدم الاستمتاع بعدد ساعات نوم كافيه، إهمال التغذية الصحية، سوء الاستخدام، مواجهه أشعة الشمس بشكل مباشر دون واقي، عدم العناية الكافية بالبشرة، التدخين، وأيضاً قله شرب المياه، فتحضير الوصفة كالأتي:

قم بخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع العسل والزبادي ليصبح عجينة.

يوضع علي الوجه حتي يجف بشكل كامل.

ثم يتم غسله جيدا.

يتم تكرارها مرة كل أسبوع.

ماسك القهوة لتنظيف البشرة الدهنية