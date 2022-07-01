طريقة تنظيف الكرشة بالسفن أب بسرعة الصاروخ هتنظفي 10 كيلو في اقل من 5 دقائق

ينتظر الكثير من الأشخاص قدوم عيد الأضحى لتناول الأكلات المميزة والتي يحبها الكثيرون ومنها الكرشة والممبار، ولكن يبحث ربات المنزل عن أسهل طريقة لتنظيف الكرشة في البيت، لأن الكرشة من الأطعمة التي يصعب تنظيفها وتحتاج وقت ومجهود كبير لتنظيفها، سوف نوضح لكم طريقة تنظيف الكرشة بالسفن أب والتخلص من أي قزرات متواجدة بها، وستجدها نظيفة جداً وجاهزة للطبخ.

طريقة تنظيف الكرشة بالسفن أب بسرعة الصاروخ

كل ما عليك تحضير زجاجة من السفن أب، ثم قومي بوضع الكرشة في وعاء وقومي بسكب لتر من السفن اب عليها، وضعي كمية كبير من السفن أب حتي تغمر الكرشة بالكامل، اتركيها في الخليط لمدة ليلة كاملة، في صباح اليوم التالي عليك تنظيف الكرشة بشكل جيد من خلال استخدام الماء وإزالة السفن أب، وستلاحظين إزالة الأوساخ ذات اللون الأخضر من الكرشة بسهولة باستخدام سكينة أو باليد، ثم قومي يغسلها جيداً بالماء مرة أخرى للتأكد من إزالة أي أوساخ متواجدة بها، عليك نقع الكرشة في الخل لأنه يساعد في إزالة الأوساخ كما يساعد في إزالة الأوساخ المتواجدة بها، أو يمكنك استخدام الماء المغلي ووضعفيها الكرشة للتأكد من إتمام نظفتها قبل الطهي

أسهل طريقة لتنظيف الكرشة في البيت

من أسهل الطرق المضمونة لتنظيف الكرشة في المنزل بباسطة دون أي مجهود، كل ما عليك إحضار زجاجة من السفن أب قومي بغسل الكرشة جيداً، ثم قومي بوضع الكرشة في وعاء كبير وضعي السفن أب وصودا الخبز وعليك تقليب الكرشة بها جيداً، اتركي الكرشة في الخليط لمدة 6 ساعات، ثم قومي بتنظيف الكرشة باستخدام سكين من الضهر وقومي بإزالة الأوساخ المتواجدة بها، ثم قومي بنقع الكرشة في الخل والملح الخشن لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل الكرشة بالماء الفاتر للتخلص من بقايا الأوساخ المتواجدة بها، ثم قومي بطهي الكرشة بالطريقة المعتادة من خلال وضع المرأة وتركها حتي تغلي بشكل تام، ثم قومي بوضع التوابل من ورق الاوراق والحبهان والطماطم وفلفل أسود، واتركي الكرشة حتي تنضج بشكل تام، ثم قومي بتحضير الصلصة ووضع الكرشة بها ثم قومي بتقديمها بالشكل الذي ترغبين فيه وستنال إعجاب جميع أفراد أسرتك.