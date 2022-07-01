نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من كيلو لحم، طريقة عمل ٣ كيلو كفتة أرز وكيفية تماسكها في المقال التالي
تعتبر الكفتة من أشهي الأكلات التي يحبها الكبار والصغار، وذلك لأنها تعتبر من أشهي وألذ الأكلات ولكنها تعتبر مكلفة على كثير من الأشخاص، كما أنه تعتقد أنه لا يمكن عملها بنفس طعم وجودة المحلات، ولكن سوف نوضح لكي كيفية عمل ٣ كيلو كفتة بنفس طعم كفتة المطاعم، ويكون لها طعم لذيذ كل ذلك من خلال كيلو من اللحمة وهذا ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال.
مكونات وصفة الكفتة
والأن سوف نوضح لكي مكونات طريقة تحضير الكفتة في المنزل والتي تعتبر مكونات سهلة وبسيطة وفي متناول جميع الأفراد حيث توجد هذه المكونات في جميع المنازل.
- ثلاثة أكواب من عصير الطماطم.
كيلو من اللحمة نقوم بفرمه.
كمية مناسبة من البقدونس المقطع.
كمية مناسبة من الشبت.
ثلاثة أكواب من الأرز ونقوم بطحنه.
حبتان من البصل المفروم.
أربعة فصوص من الثوم المفروم.
ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير الوصفة
حيث يمكنك الأن بنفس طعم ومزاق المحلات، وبطريقة سهلة وبأقل جهد وتكاليف موضحا في النقاط .
- لا بد أن نحضر وعاء ونضع به كيلو اللحمة المفروم ثم نبدأ في وضع البصل المفروم، والثوم، والبهارات والتوابل بالمقادير.
ثم نقوم بمزج الخليط جيدا حتى تمتزج كل المكونات مع اللحمة المفرومة.
نقوم بتشكيل الكفتة على حسب الرغبة ويفضل على شكل أصابع.
نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع كمية من الزيت.
نقوم بوضع أصابع الكفتة في الطاسة ثم نقوم بقلي الكفتة حتى تحمر ثم نقلبها ليحمر الوجه الأخر.
نخرجها ونضعها في طبق والأن أصبح لديكي كمية كبيرة من الكفتة بنفس طعم وجودة المطاعم ويمكن تناولها مع طبق من الأرز.
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