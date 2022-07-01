اسرع طريقة تتبيلة اجنحة الدجاج مشوي علي الفحم في المنزل مثل المطاعم

الوصفة عالمية للذين يحبون لحم تتبيلة اجنحة الدجاج. حيث يمكنك طهيه على أسياخ على الفحم وعلى شواية أو حتى على نار مفتوحة – فاللحم المتبل جيدًا لديه وقت للقلي بأي حال من الأحوال. لكن من الأفضل بالطبع، القيام بذلك على الفحم المعد مسبقًا. أنصحك بتتبيل جزء مزدوج أو ثلاثي دفعة واحدة ثم وضع باقي الأجنحة المقلية في الفريزر لمدة 2-3 أيام لديك.

تتبيلة اجنحة الدجاج

200 مل مياه معدنية فوارة

½ ليمون.

ملعقة صغيرة بهارات (للدجاج)حسب الرغبة

ملح فلفل أسود مطحون.

2 قطعة بصل أبيض.

طريقة تحضير اجنحة الدجاج

نغسل الأجنحة جيدًا. ثم نعصر الليمون ونقشر البصل.

ثم تخلص من بعض دهون الدجاج الزائدة.

ضعي الأجنحة في وعاء منفصل.

نقطع البصل إلى نصف حلقات ونضعها إلى الدجاج.

أضيفي الملح والفلفل والبهارات إلى الأجنحة.

اعصر نصف ليمونه إلى مياه.

ثم املأ الدجاج بالماء. ويجب أن تكون الأجنحة مغطاة بالكامل بالتتبيل.

استكمال خطوات التحضير

ضعي الدجاج في الثلاجة لينقع لمدة ساعة على الأقل. ثم نضع الأجنحة على أسياخ.

وعندما يصبح الجمر أبيضًا ويتوقف الحريق عن الوميض، يمكنك البدء في طهي لحم الدواجن.

يُطهى لمدة 15-20 دقيقة حسب درجة حرارة النار.

إذا ظهرت ألسنة اللهب، قم لإطفاءها برش ماء مالح.

قبل التقديم، نزين الأجنحة بالخس والطماطم والفلفل الحلو.

تعرفي ايضا علي طريقة عمل الدجاج المشوي بالخضروات.

الوصفة الثانية: أجنحة الدجاج في ورق القصدير على الشواية

9 قطع أجنحة دجاج.

1 بصل .

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا.

1 ملعقة صغيرة ملح

0.5 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

طريقة طهي أجنحة الدجاج على الشواية

اغسلي أجنحة الدجاج وضعيها في وعاء عميق.

بعد ذلك ، نأخذ بصلة واحدة ونقطعها إلى أنصاف حلقات.

أضف البصل إلى الأجنحة.

خذ ملعقة صغيرة من الملح وملح أجنحة الدجاج.

ثم يضاف الفلفل الأسود المطحون حسب الرغبة.

أنت الآن بحاجة إلى تحضير ماء مالح لأجنحة الدجاج.

أضيفي التتبيلة إلى أجنحة الدجاج.

امزجيه. واتركيه لمدة ساعتين.

أثناء تتبيل أجنحة الدجاج ، من الضروري إشعال النار في الشواية وتحضير الفحم.

بعد ساعتين، يتبل الدجاج جيدًا. يمكنك البدء في طهي أجنحة الدجاج على الشواية. للقيام بذلك، خذ الشبكة.

استكمال طريقة التحضير

ضع ورق القصدير على الشواية. ثم ضعي أجنحة الدجاج فوقها برفق. ضعي البصل فوقها. ثم أغلق شبكة الشواء. اثقبي ورق القصدير بسكين في عدة أماكن. يمكنك وضع على الفحم. ويبقى الانتظار فقط حتى تصبح أجنحة الدجاج المرققة جاهزة.