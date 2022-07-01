فطائر المقلاة السائلة بالخضار بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة

فطائر المقلاة السائلة ، تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق لتحضير أكلات شهية وصحية واقتصادية وسريعة لأفراد أسرتهم تصلح لوجبة الفطور والعشاء، من أجل تناول طعام صحي ولذيذ وشهي في نفس الوقت، ويمد الجسم بالطاقة أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر المقلاة، لكي يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات وغيرهم، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود، كما يمكنكم تجربة صينية بطاطس باللحمة المفرومة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة بالخضار بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر المقلاة السائلة

تتكون فطائر المقلاة السائلة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب حليب دافئ.

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

باكيت خميرة فورية.

2 كوب ونصف دقيق.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

2 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

2 حبة طماطم صغير الحجم مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيضة والسكر، ثم نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الحليب والماء والخميرة الفورية والملح، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط.

بعد ذلك نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونترك العجين يرتاح لمدة 20 دقيقة.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت النباتي والبصل ونقلبه باستمرار حتى يذبل.

ثم نضيف الفلفل الأحمر والأخضر ونقلب باستمرار حتى يذبلوا.

بعد ذلك نضيف الطماطم والملح ونقلب باستمرار لمدة دقيقتين.

ثم نرفع المقلاة من على النار.

بعد ذلك نقلب العجين السائل، ثم نضيف إليه الخضار المطبوخ والبقدونس ونقلبهم جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة وندهنها بالزيت النباتي.