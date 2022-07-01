نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الفطائر بعدة طرق وأطعمة مختلفة في البيت في المقال التالي

الفطائر من أسهل وأسرع الوجبات التي يمكن إعدادها وتعد من المقبلات وهناك الكثير يحبها، وهناك الكثير من أنواع الفطائر ومنها فطائر الدجاج، وفطائر السبانخ، وفطائر بالجبنة وطعمها لذيذ ويوجد الكثير من الناس تقدمها كطبق أساسي وتختلف طريقة تحضيرها من مطبخ إلي آخر. مكونات فطائر الدجاج: 1 صدور الدجاج مقطع حسب الرغبة.

دهن رأس عصفور حسب الرغبة.

عجينة فطائر جاهزة.

1 كوب خل.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة بهارات دجاج.

2 ملعقة كبيرة بهارات.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

نص ملعقة صغيرة حبهان.

نص ملعقة صغيرة قرفة.

نص ملعقة صغيرة زنجبيل.

نص ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

رأس بصل.

2 رأس فليفله.

2 حبة طماطم. طريقة التحضير: نقوم بغسل الدجاج بالماء ونقوم بإحضار وعاء ووضع خل، والملح، والفلفل الأبيض، والفلفل الأسود، والقرفة، والحبهان، والزنجبيل، وزيت، والبهارات. نقوم بوضع الدجاج في الخليط ونقوم بوضعها في الثلاجة لمدة 3 ساعات نقوم برق العجينة بسماكة نص سنتيمتر ونقطعها دوائر نقوم بتصفية قطع الدجاج من الخليط السابق ونقوم بإحضار طبق ووضع فيها نقوم بوضع الدهن، والبصل، والفليفلة، والطماطم ونقليبهم جميعهم مع بعضهم. نقوم بتوزيع الخليط على العجينة وإحضار صينية ونقوم بدهن الصينية قبل وضع العجينة ووضعها في الفرن. مكونات فطائر السبانخ: حزمة كبيرة سبانخ.

رأس بصل مقطعة.

4 ملاعق كبيرة دبس الرمان.

رشة ملح.

رشة فلفل.

بهارات مشكل.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة جوز.

3 ملاعق كبيرة حب الرمان.

عجينة فطائر جاهزة. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع السبانخ، وغسلها جيداً ونقوم بوضع السبانخ في الماء المغلي لمدة 5 دقائق. نقوم بتصفية السبانخ جيداً من الماء ونرش عليها ماء بارد ووضعها في وعاء ونقوم وضع البصل، ودبس الرمان، والملح، والفلفل، البصل، والبهارات، والجوز المفروم، وحب الرمان، ونقوم بتقليبهم جيداً حتي يختلط جيداً. ونقوم بوضع الزيت وتقليبهم ونقوم بتقطيع العجينة إلي كرات صغيرة ونمدها على طاولة مرشوشة بالدقيق، ثم نقوم برق العجينة وجعلها بشكل دائري نقوم بتوزيع الحشو على شكل دائري ونغلفها على شكل مثلث. نقوم بإحضار صينية ودهنها بالزيت وترتيب العجينة ونضعها في الفرن حتي تنضج وتغير لونها إلي الذهبي. مكونات فطائر العجينة: 3 أكواب وربع دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب زيت ذرة.

ربع كوب اللبن الزبادي.

3 ملاعق كبيرة سكر.

1 كوب حليب. مكونات الحشو: 1 كوب وربع جبن فينا.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة نعناع مجفف. مكونات خليط التلميع: 1 حبة كبيرة بيض.

1 ملعقة كبيرة حليب.

1 حبة البركة للتزيين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع 3 أكواب دقيق، ووضع السكر، والخميرة، والملح، والحليب، والزيت، ونقوم بضربهم على سرعة متوسطة حتي تجف العجينة وتصبح متماسكة وغير ملتصقة بحواف الوعاء. نقوم بإضافة باقي الدقيق إذا كانت العجينة طرية وتشغيل الخلاط مرة ثانية لمدة 5 دقائق حتي تصبح ناعمة ومطاطية. نقوم بإحضار طبق ودهنه بالزيت ووضع العجينة ومسح سطحها بالزيت وتغليفها بالنايلون وتركها حتي تخمر في مكان دافئ لمدة 1 ساعة حتي يتضاعف حجمها. تحضير الحشو: نقوم بإحضار وعاء ووضع النعناع، والجبن، وزيت الزيتون، وتفتيت الجبن وتقليبهم مع النعناع وزيت حتي تختلط المكونات جيداً. تحضير خليط التلميع: نقوم بإحضار وعاء ووضع البيض، والحليب، وتقليبهم جيداً بالشوكة ووضع العجينة على سطح متسوي ومرشوش بالدقيق ومدها بسماكة ما بين 3 إلي 4 ملليلترا وقطعها بإستخدام قطاعة البسكوت دوائر وأقراص. نقوم بوضع مقدار مناسب على الحشو في كل قرص وإغلاق أطراف العجينة على الحشو جيداً ونقوم بإحضار صينية ووضع الأقراص المحشوة ونقوم بترتيبها في الصينية، نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 ودهن الفطائر بتلميع ورشها بحبة البركة وخبزها لمدة 10 دقائق حتي يتغير لونها الي الذهبي واخراجها من الفرن وتغطيتها بقطعة من القماش ونقدمها دافئة. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الفطائر بعدة طرق وأطعمة مختلفة في البيت - ثقفني

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