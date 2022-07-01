طريقة عمل البسكويت المحشو بالعجوة في المنزل بمذاق لذيذ وبطريقة سهلة وبسيطة

المحشو بالعجوة ، من أفضل أنواع البسكويت المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود،

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أيس كريم الخلاط سريع التحضير وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسكويت المحشو بالعجوة.

مكونات البسكويت المحشو بالعجوة

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

مقدار ١٠٠ جرام من الزبدة المذابة.

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر.

رشة فانيليا.

بيضتين.

نصف كوب حليب بودرة.

ملعقتين كبار من دقيق الذرة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ثلاث أكواب ونصف دقيق.

مكونات العجوة

800 جرام من التمر.

ملعقتين كبار من السمنة.

ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسكويت المحشو بالعجوة في البيت وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بإخراج التمر من النوى.

ثم نقوم التمر في طاسة على النار مع ملعقتين من السمن.

ثم نقوم بتقليب التمر جيدا مع السمن ثم نضيف اليه نصف كوب من الماء، ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نترك العجوة على نار هادئة لمدة نصف ساعة.

ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد.

بعد ذلك نقوم بعجنها جيدا حتى تصبح بقوام ناعم.

ثم ونضعها في الثلاجة ونستخدمها وقت الحاجة.

بعد ذلك نقوم بإعداد عجينة البسكويت فنقوم بخلط الزبدة والزيت والبيضتين وكوب السكر ورشة الفانيليا في الخلاط الكهربائي.

ثم نضيف للخليط نصف كوب الحليب البودرة وملعقتي دقيق الذرة، ثم نقلبهم قليلا.

ثم نقوم بوضع ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق على الخليط على ثلاثة مراحل حتى تتماسك العجينة جيدا.

ونترك العجينة حتي ترتاح في إناء لمدة عشرة دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بفرد قطعة من العجينة على شكل مستطيل.

ثم نقوم بوضع العجوه على طول طرف العجينة التي قمنا بفردها على شكل مستطيل.

وبعد ذلك نقوم بلف العجينة التي بداخلها العجوة ونقوم بغلق أطراف العجينة.

ثم نقوم بالضغط على العجينة بالشوكة حتى تتزين بالشكل المتعارف عليه.

ثم نقوم بتقطيع العجينة قطع صغيرة ونضعهم على صاج مدهون بالزيت.