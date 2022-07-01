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بالرغم من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الكرشة المطبوخة لدى كل فئات الجمهور، إلا أن عملية تنظيفها تعد من الأمور الشاقة التي تواجه ربة المنزل، بسبب الفضلات الكثيرة الملتصقة بها والتي يكون من الصعب التخلص منها أو حتى من رائحة الزفارة التي تكون عالقة بها، لذلك نستعرض لك سيدتي خطوات تنظيف الكرشة بأبسط الحيل والأساليب الممكنة، بما يوفر عليك الوقت والمجهود، من أجل طبخها والاستمتاع بطعمها اللذيذ، وخاصةً بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك. تنظيف الكرشة من الزفارة بالأسبرين المكونات قرصين من الأسبرين.

لتران من الماء.

فنجان من الخل الأبيض. طريقة التنظيف قومي بنقع الكرشة في وعاء كبير الحجم به كمية مناسبة من الماء الفاتر والخل الأبيض لمدة نصف ساعة.

قومي بإذابة قرصين الأسبرين في لترين الماء في وعاء آخر مناسب الحجم.

قومي بنقل الكرشة من الوعاء الأول إلى الوعاء الذي يحوي خليط الأسبرين، واتركيها منقوعة لمدة نصف ساعة أخرى.

قومي بإخراج الكرشة، وعلى طاولة المطبخ قومي باستخدام سكين حاد في التخلص من الفضلات والطبقة الخضراء الموجودة على سطحها، حتى تصبح بيضاء تماماً.

أعيدي نقع الكرشة في محلول آخر مكون من فنجان من الخل المذاب في الماء لمدة نصف ساعة.

أخرجي الكرشة، وبذلك تصبح جاهزة للطهي والتقديم. طريقة تنظيف الكرشة من الزفارة بالبيكنج بودر ثلاث ملاعق من البيكنج بودر.

لتران من الماء.

فنجان من عصير الليمون المركز. طريقة التحضير قومي بنقع الكرشة في وعاء به مقدار البيكنج بودر المذاب في الماء، وذلك لمدة 30 دقيقة.

أخرجي الكرشة، ثم أعيدي نقعها لمدة ربع ساعة في لترين من الماء الساخن.

أخرجي الكرشة، ثم قومي بالتخلص من الطبقات الخضراء الملتصقة بها باستخدام ملعقة أو سكين حاد، حتى تزال بشكل نهائي.

أعيدي نقع الكرشة في الليمون المخفف بالماء، واتركيها لمدة 30 دقيقة (حتى تتخلصي من كل الروائح الكريهة العالقة بالكرشة).

اغسلي الكرشة جيداً بالماء الفاتر (تحت حنفية المطبخ) حتى تتخلصي من كل بقايا المحاليل المستخدمة في تنظيفها.

اتركيها في المصفاة حتى تتصفى من كل مقدار الماء، وبذلك تصبح جاهزة للطبخ والتقديم. عمر شويل - جدة بسرعة الصاروخ.. تنظيف الكرشة من الزفار بمكون ميخطرش علي بالك هيجعلها ناصعة البياض - ثقفني

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