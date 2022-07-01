وصفة منقوع القرنفل لعلاج الربو وتنقية الرئة ومطهر للفم واللثة ومسكن للألم في 15 يوم

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وصفة منقوع القرنفل لعلاج الربو وتنقية الرئة؛ حيث أن هذا المنقوع يعتبر من الوصفات الطبيعية التي لها دور فعال في تطهير الفم واللثة، ويعتبر مسكن جيدا أيضا للآلام، كما أنه أيضا يعالج أمراض الجهاز التنفسي خاصة الربو فهو يحتوي على خصائص كثيرة مفيدة لصحة الجسم، لذلك يلجأ الكثير من الأشخاص للوصفات الطبيعية في علاج كثير من الأمراض، واليوم من خلال مثالنا هذا سوف نقدم لكم كيفية الاستفادة من مشروب القرنفل.
وصفة منقوع القرنفل لعلاج الربو وتنقية الرئة ومطهر للفم
اليوم نشرح لكم كيفية علاج الربو من خلال منقوع القرنفل، وهو كالتالى:
- يحضر وعاء ونضع به مقدار مناسب من الماء مع مقدار من القرنفل، ويتم النقع يوم كامل ويجب أن نتناوله على الريق حتى يتم الاستفادة الكاملة من فوائده.
- من الممكن أيضا إضافة القرنفل إلى الماء المغلي، ومع إضافة الحليب وإضافة العسل للتحلية.
- كما يمكنك استخدام زيت القرنفل علاج فعال للربو.
علاج الربو
يوجد طرق كثيرة للمساعدة في علاج الربو من خلال القرنفل، وهي:
- يستخدم القرنفل حيث أنه ذو فاعلية كبيرة على توسيع مجرى الهواء.
- كما يستخدم القرنفل في تقليل نسبة البلغم، ويعمل على تحسين عملية التنفس ويعالج السعال.
- القرنفل يعمل على تخفيف تهيج الجهاز التنفسي والرئة، وهذا ما يحدث للإنسان أثناء النوم.
- يعمل على تقليل الأعراض المصاحبة للربو؛ فهو يعد من المسكنات الطبيعية التي تساعد على النوم الهادئ.
فوائد القرنفل
القرنفل يحتوي على فوائد كثيرة من أهمها الآتي:
- يعمل القرنفل على تقوية جهاز المناعة ويسكن الألم.
- مفيد جدا لمرضى السكر فهو يعمل على تنقية الجسم من السموم الموجودة به.
- كما يعمل على تحسين عملية الهضم.
- علاج فعال جدا لالتهابات المفاصل والروماتيزم.
- يساهم في علاج تسوس الأسنان ويقضي على البكتيريا الموجودة في الأسنان.
- يساعد في إزالة الروائح الكريهة في الفم.
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