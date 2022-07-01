طريقة لف المحشي بالمقص أسهل طريقة ممكنة في 5 دقائق تقريباً تستطيع فعل الكثير من لف المحشي، نكشف لكم عبر موقعكم ثقفني بالخطوات البسيطة لف المحشي بالمقص، تلك الطريقة العجيبة التي لا يعرفها الملايين في العالم العربي.

يعتبر المحشي من اشهر الأكلات المحببة علي مائدة السفرة العربية، والكثير منا سواء كان كبير أو صغير يعشقون أكلة المحشي، ومن المعروف أن طريقة عمل المحشي تحتاج إلي وقت ومجهود للأعدادها، بداية من عملية القطع والسلق والحشو واللف، إلي أن يتم الطهي والتقديم، حيث نتناول طريقة سهلة للف المحشي وهي طريقة اللف بالمقص بسرعة، وتوفير للوقت والجهد وذلك من ضمن طرق كثيرة مختلفة.

طريقة لف المحشي بالمقص

هناك طرق عديدة ومختلفة للف المحشي، من ضمن هذه الطرق طريقة اللف بالمقص للكرنب، حيث يتم لف المحشي في وقت قصير وبسرعة من خلال الخطوات التالية:



القيام بإحضار وعاء به ماء وكمون وملح ونضعه علي النار ونضيف ألية ورق الكرنب للسلق ونتركه حتي الغليان، ونذكركم برابط طريقة عمل الاندومي .

. نقوم بالتأكد من أن أوراق الكرنب مغمورة في الماء جيدا، حتي يتم سلقها بالكامل من جميع جوانبها، ثم يتم فرد الأوراق وتصفيتها من الماء.

يجب تجهيز المقص، ويتم أمساك الورقة بشكل طولي، مع مراعاة التخلص من العروق السميكة، حتي يتم فرد الورقة علي يدك واستعمال المقص نقصها إلي أجزاء صغيرة ثم نفرد الورقة ونبدأ حشوها، ونذكركم برابط طريقة عمل التونة .

ويتم أمساك الورقة بشكل طولي، مع مراعاة التخلص من العروق السميكة، حتي يتم فرد الورقة علي يدك واستعمال المقص نقصها إلي أجزاء صغيرة ثم نفرد الورقة ونبدأ حشوها، ونذكركم برابط . وأخير بعد أن نقوم بالانتهاء من الحشو نستخدم المقص ليقوم بتقطيع علي شكل أصابع ويستمر التكرار علي الباقي حتي يتم عمل الكمية كلها، ونذكركم برابط طريقة عمل الكحك الدايب.

كيفية سلق الكرنب كامل دون تقطيع

القيام بإزالة رأس الكرنب وتفريغها باليد من قلبها.

نقوم بسلق الكرنبية كاملة وذلك في وعاء كبير وواسع المقاس ، ويتم وضعها بالماء المغلي مع القليل من الملح والكمون دون أن نقوم بتقطيعها.

يتم غمر الكرنب في الماء باليد أو معلقة حتي نقوم بلفها في الماء حتى يدخل الماء المغلي في كل جوانبها من خلال الفتحة التي تم عمله في الرأس من خلال قلبها حتي نهاية الكرنبية، ونذكركم برابط ط ريقة عمل المحشي السوري .

. نقوم بتقليب الكرنب على كافة جوانبها حتى يتم التطيب والنضج للأوراق الخارجية.

يجب نزع أوراق الكرنب واحدة بوحدة عندما يتم نضجها.

نضع أوراق الكرنب مفرود الشكل في طبق بجانبك، ونذكركم برابط طريقة عمل الأرز البسمتي.

يتم عمل المرحلة القادمة في لف المحشي بعد سلق الكرنب كامل دون تقطيعه.

هنا وصلنا لختام شرح هذا التقرير طريقة لف المحشي.