نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لروائح الكريهة.. التخلص من كمكمة الشعر بطرق طبيعية وسهلة ستكون رائحته عطرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث النساء عن طريقة التخلص من كمكمة الشعر باعتبارها إحدى المشاكل المزعجة التي تؤرق الكثير وتسبب لهم الضيق والحرج، أكد الأطباء على وجود العديد من الأسباب التي تسبب رائحة الشعر الكريهة ومنها تعرض فروة الرأس للالتهابات البكتيرية والفطرية والتلوث وغيرها الكثير لذا وجب التنويه عن بعض المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة.

التخلص من كمكمة الشعر

تواجه العديد من النساء مشكلة رائحة الشعر الكريهة والتي ترجع بشكل كبير إلى تراكم الدهون على الشعر لفترات طويلة، هناك العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في القضاء على هذه المشكلة بشكل نهائي وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

القرفة والعسل

يعمل هذا الخليط الرهيب على علاج هذه المشكلة نظرًا لاحتوائه على مكونات مضادة للبكتيريا الأمر الذي يساعد في تنظيف فروة الرأس بفعالية لتطبيق هذه الوصفة ينبغي إتباع التالي:

المكونات:

ملعقة من القرفة.

مقدار من العسل.

كوب من الماء الدافئ.

الطريقة:

تضاف القرفة إلى كوب من الماء الساخن ويقلب المزيج جيدًا حتى يختلطان تمامًا.

بعد ذلك يتم وضع مقدار من العسل إلى الخليط السابق ويقلب جيدًا.

ثم يوزع الخليط على الشعر بالكامل ويترك لمدة ساعة.

بعد ذلك يشطف الشعر ثم يغسل بالطريقة المعتادة.

بينما للحصول على النتيجة المرجوة يفضل إتباع هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

صودا الخبز

أكد الكثيرون على فعالية هذه الوصفة في تغذية فروة الرأس والقضاء على أي رائحة كريهة بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة تتمثل في التالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

¼ كوب من الماء.

الطريقة:

أولا يتم خلط المكونات السابقة مع بعضها البعض.

بعد ذلك يفضل وضع قطرات من الماء على الشعر قبل تطبيق هذه الوصفة.

ثم يوزع المزيج على الشعر بالكامل ويترك لمدة 5 دقائق ثم يشطف الشعر بالماء جيدًا.

بعد ذلك ينصح بإتباع هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

في نهاية مقال التخلص من كمكمة الشعر حيث تم توضيح العديد من المكونات والخلطات الطبيعية القادرة على حل هذه المشكلة المزعجة تمامًا بمكونات اقتصادية بسيطة سواء باستخدام القرفة والعسل أو بعمل خليط من صودا الخبز والماء.