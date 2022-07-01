طريقة عمل الكوارع المصرية بالتكات الرائعة للمحلات الكبرى وخطوات تنظيفها

طريقة عمل الكوارع المصرية ، تعد الكوارع من الأكلات الشرقية المصرية التي لها فائدة كبيرة على الصحة، وعلى الرغم من ذلك فأن الكثيرين لا يرغبون في تناولها نظرًا لعدم معرفتهم بالطريقة الصحيحة التي يمكن عن طريقها إعداد طبق الكوارع والاستفادة بقيمته الغذائية العالية، بدلا من شراؤه من الخارج للتأكد جيدًا من كافة العناصر الداخلة في إعداده، فالكوارع تتميز بأنها تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات والمعادن الهامة لبناء الجسم، ويمكن إعدادها بالعديد من الطرق المتنوعة ليصبح مذاقها مختلف في كل مرة، وأبسطها الطريقة المصرية العادية التي تعتمد على سلق الكوارع بعد غسلها وتنظيفها بطريقة جيدة للتخلص من كافة الميكروبات المتواجدة بها.

طريقة عمل الكوارع المصرية

ويرجع السر الأساسي لتحضير الكوارع هو طريقة تنظيفها الجيدة للتخلص من رائحة الزفارة، ويمكن تنظيف الكوارع عن طريق خلط الماء مع الدقيق والخل والملح ووضع الكوارع بها لمدة ساعة، وبعدها تدليك الكوارع بها جيدًا للتخلص من أي شوائب، وبعدها مرة ثالثة تخلص الكوارع بخل وملح ودقيق.

ويمكن تحضير الكوارع المصرية عن طريق :

قطع من الكوارع حسب الرغبة.

4 ثمرات من الطماطم.

3 ملاعق من الصلصة.

4 فصوص من الحبهان.

3 حبات من البصل المفروم ناعم.

4 من ورقات اللورى.

معلقتين من ملح الطعام.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

معلقة من جوزة الطيب.

معلقة من البهارات السبع.

نصف معلقة من الكمون.

3 ملاعق من الخل الأبيض.

ربع كوب من الزبدة.

معلقة من القرفة.

6 فصوص ثوم مهروس.

كوب من عصير الليمون.

خطوات تحضير الكوارع