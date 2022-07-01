وصفة طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء فى 20 دقيقة !!، نقدم لكم اليوم خلطة طبيعية مدهشة خاصة لأصحاب البشرة المختلطة والدهنية، فهي تحميك من الآثار المترتبة على التعرض للشمس وتجعل بشرتك أكثر نضارة وصحة، كما تكافح حب الشباب والرؤوس السوداء وتمنح البشرة عدة درجات من التفتيح، وهي قادرة على حل معظم مشاكل البشرة في فصل الصيف نظراً لما تحويه من عناصر ضرورية للبشرة قلما ما نستخدمها بشكل سليم، إليكي سيدتي ماسك رائع وسريع المفعول لتفتيح البشرة والقضاء على الرؤوس السوداء.

تفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء

تتكون وصفة القضاء على الرؤوس السوداء ومنح البشرة بياضاً ملحوظاً من العناصر التالية:

حبة بصل صغيرة، يحتوى على العديد من المواد المضادة للأكسدة + فيتامينات مفيدةجداً للبشرة مثل فيتامين A , E , C , B.

ملعقة صغيرة من عسل النحل، يعمل على تجديد خلايا البشرة وترطيبها وإزالة الطبقة الدهنية التي تؤدي لظهور الحبوب.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر، يعالج التهابات الجلد ويرطب البشرة ويزيل التضبغات.

عصير نصف حبة ليمون، يعمل على تفتيح البشرة وشد التجاعيد إذا وُجدت.

علاج طبيعي للروؤس السوداء

في بداية تحضير الماسك قومي ببشر حبة البصل وتصفية الماء المتواجدة بها بواسطة مصفاة دقيقة الثقوب، ثم ضعي الماء المُصفى فى وعاء مع إضافة عسل النحل وزيت الزيتون البكر بالإضافة إلى عصير الليمون الحامض،وبعده ادمجي جيدا بين المكونات حتى تمام التجانس. في الخطوة التالية قومي بتقطيع قطعة من القماش المصنوع من القطن على شكل ماسك مفتوح من جهة العينين وفتحتي الأنف ( يمكن شراء الماسك القطني جاهزاً من الصيدلية ).

بعد تجهيز الماسك القطني كما وضحنا قومي بغمره بالكامل داخل الوعاء الذى يحتوى على الخلطة ثم قومي بوضعه مباشرة على بشرتك. اتركي الخلطة على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم انزعي الماسك القطني برفق عن بشرتك واغسليها بماء بارد لقفل المسامات المفتوحة خاصة إذا كانت بشرتك دهنية، ستلاحظين نتيجة رائعة وتحول كامل على بشرتك بعد نزع القناع وغسل وجهك بالماء، استعملي بعد ذلك مرطب للبشرة ويفضل أن يكون زيت طبيعي.