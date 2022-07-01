بديل الصبغة. طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني غزالي أحلي من الكوافيرات

كل عام وأنتم بخير لا يتبقى غير أيام قليلة على قدوم عيد الأضحى، يأتي علينا جميعا بالخير والبركة، ومن المعتاد أن تذهب النساء في المناسبات والأعياد لتغير لون شعرها، وكل فتاة لها لون يناسب درجة لون بشرتها، ولاحظنا أن البني يناسب جميع درجات ألوان البشرة المختلفة، ومن المعروف أن الصبغات الكيميائية تضر الشعر وتؤدي إلى ظهور مشاكل كثيرة وتحتاج إلى مئات الجنيهات لكي نعالج هذه المشاكل، ولكن لا تقلقي بعد استخدام الصبغة التي سوف نقدمها لكم الآن، لن تحتاج إلى استخدام الصبغات البشرة، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، لمعرفة المكونات وطريقة استخدام هذه الصبغة.

مكونات صبغ الشعر باستخدام القهوة والكاكاو

الشعر لا يجب أن نستخدم له أي وصفة، ويجب أن تكون مكونات أي وصفة استخدامها للوجه أو الجسم أو البشرة أن تكون طبيعية وخالية من أي مواد كيميائيّة، لأن كل الصبغات التي توجد في الأسواق تؤدي إلى تساقط الشعر وظهور القشرة، بالإضافة إلى جفاف أطراف الشعر وتقصف الأطراف، والآن سوف نقدم لكم مكونات صبغة الشعر باللون البني الرائع حتى نوفر على كل فتاة الذهاب إلى الكوافير لتغير لون شعرها، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من القهوة السادة.

أربع ملاعق من الكاكاو الخام.

معلقة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من النشا.

ماء على حسب احتياج الصبغة.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة ونصف من زيت القرنفل.

خطوات تحضير واستخدام صبغة الشعرالقهوة والكاكاو

من أكثر المواد التي تعطي لون بني لا مثيل لها، بالإضافة إلى أن يغذي الشعر من الجذور إلى الأطراف، والآن سوف نقدم لكم خطوات استخدام الصبغة: