نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة للشعر مع كيفية صبغ الشعر باللون البني في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك القهوة للشعر كيف تستخدم القهوة للشعر؟ من مميزات القهوة بأنها تمتلك فوائد كثيرة جدا للشعر والبشرة والجسم كامل بشكل عام، ولكن نحن سنتحدث في هذا المقال عن طريقة استخدام القهوة للشعر فقط، حيث تتعدد استخدام القوه، من الممكن إن تكون ممتازة جدا لتقشير الشعر، أو تكون زيت للشعر، أو صبغ الشعر لكي تحصلي علي لون شعر بني وغيرها من الاستخدامات التي سنتعرف عليها جميعا من خلال المقال.

ماسك القهوة للشعر

مقشر القهوة للشعر، مقشر القهوة ليس مدهشًا للبشرة فحسب، بل للشعر أيضًا تحتاج فقط إلى خلط القليل من البن المطحون مع زيت جوز الهند أو العسل أو الصبار – حسب احتياجات شعرك – وتدليك فروة الرأس بالكامل بدقة.

زيت القهوة للشعر

زيت القهوة من أفضل العلاجات لإصلاح الشعر الضعيف والباهت. سواء كنت تشتري واحدة من متجر للأطعمة الصحية أو تصنعها في المنزل، فهي فعالة للغاية إذا كنت تستخدمها من منتصف الأطوال إلى نهايتها مرة واحدة في الأسبوع.

لتحضيرها بنفسك، تحتاج فقط إلى كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

و 3/4 كوب من البن المطحون.

امزج كلا المكونين في وعاء حتى تحصل على كريم بقوام موحد.

احفظي الخليط في برطمان.

أغلق الغطاء واتركيه لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

بمجرد مرور الوقت، صفي التسريب وخزن زيت القهوة في جرة نظيفة. سيكون جاهزًا للاستخدام وقتما تشاء

صبغ شعر القهوة

قم بغلي ملعقتين كبيرتين من حبوب البن المطحونة أو الكاملة في كوبين من الماء المغلي واتركها لتبرد تمامًا. ثم اسكبه في زجاجة رذاذ. اغسلي شعرك بالطريقة العادية ثم ضعي القهوة على الشعر الرمادي باستخدام البخاخ.