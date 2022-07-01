طريقة عمل فتة الكوارع لأشهي وألذ وجبة في عيد الأضحى المبارك

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طريقة عمل فتة الكوارع ، تعتبر فتة الكوارع من الوجبات الرئيسية على المائدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ومع اقتراب احتفال المسلمين في أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك 2022 تلجأ الكثير من السيدات إلى البحث عن طريقة تحضير الوجبات المختلفة مثل طاجن اللحمة الضاني والفتة و الكوارع وغيرها من الوجبات التي تقدم خلال تلك الفترة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل فتة الكوارع بالخل على الطريقة المصرية الشهية اللذيذة.
طريقة عمل فتة الكوارع المصرية بأسهل الخطوات
لنجاح وصفة فتة الكوارع يجب شراء زوج من كوارع جيده بحيث يكون مكان شرائها مضمون ونظيف وشراء الكوارع الأمامية بدلاً من الخلفية لأن المقادم الأمامية أفضل في الطعم ولا تأخذ الكثير من الوقت للتسوية مقارنة بالخلفية كما يجب أن يكون لونها أبيض يميل في معظمه إلى البنفسجي وبهذا تكون سليمة وطازجة.
المقادير و مكونات التحضير
- زوج من كوارع البقر.
- ملح ودقيق للغسل.
- عدد قليل من حبوب الحبهان.
- خمس ورقات من ورق اللورا.
- رشه بسيطة من المستكة.
- رشه من الفلفل الأسود المطحون.
- سبع فصوص ثوم مهروس.
- بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
- طماطم كيلو واحد.
- ثلاثة أكواب من أرز المصري.
- أربعة ملاعق كبيرة من الخل أي نصف كوب من الخل.
- ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- خمس أرغفة من الخبز.
طريقة التحضير الكوارع البقري
- يتم تقطيع الكوارع وغسلها جيداً بالملح والدقيق ونقعها لمدة نصف ساعة في محلول الملح والماء والدقيق ثم تشطف الكوارع بالماء كويس جدا.
- في اناء كبير على النار به قدر مناسب من الماء ثم نضيف البهارات والمستكة وورق لورا والفلفل الأسود والحبهان وعند الغليان نضيف قطع الكوارع ونتركها على النار حتى تنضج جيداً.
- طريقة عمل الأرز ضعي اناء على النار به ملعقة كبيرة من السمن مع القليل من الزيت ونضع الأرز ونقلب ثم نضيف إليه الماء والملح وعندما يبدأ بالغليان نقوم بتهدئة النار تماماً حتي ينضج.
- طريقة تحضير الصلصة نحضر إناء على النار نضع به ملعقة من الزيت ثم نضيف البصل المفروم ونضيف الثوم المهروس ونقلبه قليلاً ثم نضيف إليه ملعقة الكزبرة ثم نضيف إليه الخل وعندما يبدأ في الغليان نضيف عصير الطماطم ونتركها حتى تغلي وتتسبك جيداً.
- نقوم بتقطيع الخبز إلى قطع صغيرة ونحضر طاسة بها ملعقة كبيرة من السمن ونضعها على النار ثم نضيف الخبز ونقلب حتي يأخذ اللون الذهبي.
- بعد أن تنضج الكوارع نرفعها ونضعها في صينية فرن وعلى وجهها ملعقة من الصلصة ثم ندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- في طبق التقديم نضيف الخبز المحمص ونضيف إليه مقدار مناسب من شوربة الكوارع ثم نضيف الأرز و عليها القليل من الصلصة ثم نضيف علي الوجه قطع الكوارع مع إضافة القليل من الصلصة على الوجه ويقدم، وفي مصر تعد فتة الكوارع أساس مائدة العزومات في عيد الأضحي.
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