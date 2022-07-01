طريقة عمل فتة الكوارع لأشهي وألذ وجبة في عيد الأضحى المبارك

طريقة عمل فتة الكوارع ، تعتبر فتة الكوارع من الوجبات الرئيسية على المائدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ومع اقتراب احتفال المسلمين في أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك 2022 تلجأ الكثير من السيدات إلى البحث عن طريقة تحضير الوجبات المختلفة مثل طاجن اللحمة الضاني والفتة و الكوارع وغيرها من الوجبات التي تقدم خلال تلك الفترة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل فتة الكوارع بالخل على الطريقة المصرية الشهية اللذيذة.

طريقة عمل فتة الكوارع المصرية بأسهل الخطوات

لنجاح وصفة فتة الكوارع يجب شراء زوج من كوارع جيده بحيث يكون مكان شرائها مضمون ونظيف وشراء الكوارع الأمامية بدلاً من الخلفية لأن المقادم الأمامية أفضل في الطعم ولا تأخذ الكثير من الوقت للتسوية مقارنة بالخلفية كما يجب أن يكون لونها أبيض يميل في معظمه إلى البنفسجي وبهذا تكون سليمة وطازجة.

المقادير و مكونات التحضير

زوج من كوارع البقر.

ملح ودقيق للغسل.

عدد قليل من حبوب الحبهان.

خمس ورقات من ورق اللورا.

رشه بسيطة من المستكة.

رشه من الفلفل الأسود المطحون.

سبع فصوص ثوم مهروس.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

طماطم كيلو واحد.

ثلاثة أكواب من أرز المصري.

أربعة ملاعق كبيرة من الخل أي نصف كوب من الخل.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

خمس أرغفة من الخبز.

طريقة التحضير الكوارع البقري