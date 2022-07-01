إزالة شعر الوجه بمكونات طبيعية وآمنة على البشرة

أبسط الطرق لإزالة شعر الوجه بمكونات طبيعية وآمنة، حيث أن الكثير من السيدات تعاني من المشاكل، التي تنتج عن إزالة شعر الوجه بالطرق التقليدية، مثل استخدام الخيط أو الواكس الشمع و ينتج عنهم ظهور الحبوب والتهابات للبشرة، أو استخدام شفرات الحلاقة النسائية، وأيضا ينتج عنها الكثير من المشاكل وهي طريقة لا تلائم جميع النساء، لذلك تبحث السيدات عن طرق مختلفة، لإزالة شعر الوجه وهي الماسكات الطبيعية التي تعمل علي تقليل الشعر، ثم إخفائه تماما وفي هذا المقال سوف نتعرف علي افضل الماسكات، لإزالة شعر الوجه في المنزل.

إزالة شعر الوجه بمكونات طبيعية منها ماسك السكر والليمون

ربع كوب سكر.

عدد 3 ملاعق من عصير الليمون.

كوب من الماء.

نقوم بمزج جميع المكونات ووضعها علي الوجه بعد تنظيفه جيدا، ماعدا منطقة حول العينين.

نترك الماسك ٢٠دقيقة ثم نقوم بتدليك الوجه بشكل دائري، حتي يتم إزالة الشعر ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

يتم تكرار هذا الماسك أسبوعيا للحصول علي افضل النتائج.

إزالة شعر الوجه بمكونات طبيعية منها ماسك السكر وبياض البيض

بياض بيضة.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة دقيق ذرة.

نقوم بخلط جميع المكونات، وتفرد الماسك علي الوجه بالكامل ماعدا منطقة العينين، علي اتجاه نمو الشعر .

وتركه 30 دقيقة حتي يجف تماما، وننزع الماسك عكس اتجاه نمو الشعر .

هذا الماسك يعمل علي تقشير البشرة، وإزالة الشعر الصغير من الوجه، واثار الحبوب ويعمل علي تفتيح البشرة وشدها.

استخدام الكركم في إزالة الشعر من الوجه

الكركم كنز المرأة في مجال التجميل، له العديد من الاستخدامات للبشرة والشعر، فهو يعمل علي تفتيح البشرة وتنقيتها، واعطاء البشرة النضارة والإشراق، وإزالة الشعر وجعله ينمو بشكل أقل.

ماسك الجيلاتين والحليب والكركم

ملعقة من الجيلاتين.

ملعقة ونصف من الحليب.

ربع ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير