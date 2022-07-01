طريقة عمل مجبوس لحم كويتي بالطريقة والتتبيلة الأصلية

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طريقة عمل مجبوس لحم كويتي، يعتبر مجبوس اللحم من أشهر الأكلات في دول الخليج العربي وخاصة في دولة الكويت والتي إشتهرت بتقديم طبق المجبوس والذي يقدم في المناسبات الخليجية المختلفة واليوم سنقدم لكم طريقة تحضير المجبوس الكويتي بكل تفاصيله. مكونات تحضير مجبوس اللحم الكويتي كيلو ونصف من لحم الغنم الطازج. 4 أكواب من الأرز البسمتي المغسول والمنقوع. ربع كوب من زيت الذرة. عود من القرفة الخشب. 5 فصوص من الهيل. 5 من ورق الغار. فلفل أخضر حار. بصلة متوسطة مفرومة. كوب من الحمص المسلوق. نصف كوب من الزبيب. ربع ملعق صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام. ملعقة كبيرة من ماء الزعفران. طريقة تحضير مجبوس اللحم الكويتي نقوم بإحضار إناء كبير وعميق ونضيف فيه الزيت ثم نضيف القرفة والهيل وورق الغار والفلفل الحار.

ثم نقوم بتحميص البهارات قليلا في الزيت ثم نقوم بإضافة اللحم ونقوم بمزجهم جيدا.

نترك اللحمة مع البهارات لمدة عشر دقائق مع التقليب من وقت لأخر.

بعد ذلك نقوم برفع اللحمة من الإناء ونضعها في إناء أخر ونضع عليها حوالي لتر ونصف من الماء المغلي.

نترك اللحمة لمدة ساعة أو أكثر على النار حتى تنضج تماما.

نضيف الملح للحمة ثم نقوم بوضع اللحمة في صينية ونضيف عليها ماء الزعفران.

نقوم بإدخال صينية اللحمة على الرف العلوي من الفرن ثم تحمر جيدا تحت الشواية.

بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة نضع فيها بصلة مفرومة ونقلبها قليلا ثم نقوم بإضافة القليل من الماء إليها.

عندما يتكرمل البصل نضيف القليل من الزيت والبهارات المشكلة والفلفل الأسود.

ثم نضيف له الحمص المسلوق والزبيب ونضيف القليل من ماء الزعفران.

نقوم بمزج المكونات جيدا ثم نتركها على النار لمدة خمس دقائق ثم ترفع من النار.

بعد ذلك نقوم بتحضير الأرز في إناء عميق نرفعه على النار نضيف 6 أكواب من مرقة الدجاج.

ثم نقوم بوضع الأرز البسمتي ونتركه على نار عالية لمدة خمس دقائق حتى الغليان.

ثم نقوم بتهدئة النار على الأرز لمدة عشر دقائق ثم نضيف على الأرز ملعقتين كبيرتين من ماء الزغفران.

بعد ذلك نضيف علي الأرز الحمص والزبيب ونتركه لينضج لمدة خمس دقائق أخرى.

نقوم بوضع الأرز في طبق كبير ونضع فوقه القليل من الحمص.

ثم نضع فوق الأرز اللحم المحمر ويمكن وضع بعض من المكسرات المحمصة.

يقدم مجبوس اللحم ساخنا بجانب سلطة الدقوس الساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل مجبوس لحم كويتي بالطريقة والتتبيلة الأصلية - ثقفني

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