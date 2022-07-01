نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار ملكات الجمال و نجمات السينما في الحصول على بشرة اﻷطفال نضرة و حيوية و بلا تجاعيد بخطوات قليلة قبل النوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة روتين العناية بالبشرة قبل النوم، سر من أسرار الجمال هو العناية بالبشرة و الإهتمام بها للحفاظ عليها نضرة و صحية و شبابية ولذلك تحتاج كل سيدة إلى إتباع روتين يومي قبل النوم لتحقيق تلك النتيجة و ذاك الهدف . إن بشرة المرأة إن كانت صحية و نضرة وخالية من المشاكل الصحية و خالية من التجاعيد فهي مصدر ثقتها بنفسها الذي هو منبع قوتها و نجاحها و إن الخطوات التي نقدمها في هذا المقال لا تحتاج لإنفاق الكثير من المال و لكن تحتاج إلى إمرأة على دراية بأهمية تلك الخطوات لمظهرها و حيوية بشرتها فتابعي معنا سيدتي هذا المقال
خطوات العناية بالبشرة قبل النوم
إليك سيدتي خطوات العناية بالبشرة قبل النوم
الخطوة الأولى تنظيف البشرة
أولى الخطوات و التي يبنى فوقها باقي الخطوات الأخرى و نجاح و إتقان هذه الخطوة هو الذي يحدد قوة فاعلية الخطوات الأخرى و من أجل ما سبق فيبجب أن تختاري سيدتي غسولآ صحيآ ذو جودة عالية لتنظيف بشرتك و إن كنت ممن يضعون المكياج فيجب إزال المكياج قبل تنظيف البشرة بالغسول
الخطوة الثانية التخلص من الجلد الميت
تقشير البشرة بشكل صحي هو خطوة أساسية إستعادة اللون الأصلي للبشرة و إنتعاشها و الحفاظ على حيويتها و نضارتها وإزالة الرؤؤس السوداء و البثور الإفرازية و من أجل تحقيق ذلك يجب أن تستخدمي سيدتي ماسك تقشير ذو جودة عالية
الخطوة الثالثة ترطيب البشرة
البشرة مثل باقي أجزاء الجسم تحتاج إلى ترطيب و تغذية و عناية لذلك من اللازم إمداد البشرة لاعناصر الغذائية و الفيتامينات و العناصر المرطبة لها و من أجل تحقيق ذلك لابد من إستخادم كريمات الترطيب ذات الأصل و المنشأ العضوي و ليست الصناعيه مثل الكريمات المصنوعة من الزيوت الطبيعية أو اللوشن المصنع من زيوت طبيعية و يجب تجنب المواد التي يدخل في صناعتها أو تركيبها الكحول بمختلف أنواعه و تركيزه لأن الكحول ضار بالبشرة ولا بد و أن يحتوي الكريم المرطب او اللوشن المرطب أيآ كان نوعه على فيتامين أ و عنصر الكولاجينو ذلك لمقاومة التجاعيد و إعطاء البشرة لدونة و حيوية و نضارة. عند إستخدام اللوشن أو الكريم المرطب يجب إستخدام أيآ منهم على الوجه و الرقبه و كفوف اليد
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