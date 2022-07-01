نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيرى لون شعر قبل العيد فى البيت … طرق طبيعية جدا لصبغ الشعر فى البيت بمكونات طبيعية جدا ثابت لأطول فترة ممكنة في المقال التالي
صبغ الشعر فى البيت بمكونات طبيعية جدا، تبحث الكثير من الفتيات عن افضل طريقة لصبغ الشعر اصفر بدون أن تضطر للذهاب إلى البيتي سنتر واختيار المواد الكيميائية التي قد تضر الشعر من أجل الحصول على اللون الأشقر فهو من الألوان المميزة التي يتم الحصول عليها هذه الفترة لأنها تواكب الموضة، وهو من الألوان التي تناسب البشرة الفاتحة، لذلك سوف نقدم لكم وصفة لعمله في المنزل بكل بساطة فتابعونا.
صبغ الشعر فى البيت بمكونات طبيعية جدا
وصفة صبغ الشعر أشقر فاتح
يمكنك اتباع وصفة صبغ الشعر باللون الأشقر الفاتح من خلال اتباع الخطوات التالية:
- إحضار بودرة تفتيح الشعر من الصيدلية، وقفازات للاستخدام.
- بعد ذلك عليك ارتداء القفازات، وغسل الشعر بالشامبو جيدا، والتأكد من انه خالي من الزيوت.
- بعد ذلك عليك غسل الشعر بالماء الفاتر جيدا.
- يمكنك بعد ذلك وضع مقدار مناسب للبودرة الذي يكفي شعرك في وعاء، وقلبيه مع المستحضر الآخر.
- بعد ذلك قومي بفرد الصبغة على الشعر من خلال استخدام الفرشاة.
- يمكنك تركها على شعرك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك قومي بغسل الشعر واستخدمي الاستشوار لتجفيفه.
- يمكنك بعد ذلك وضع مثبت اللون وبعدها اشطفي شعرك بالشامبو بعد مرور عشر دقائق.
- يمكن ترطيب الشعر من خلال استخدام الكريم أو البلسم عليه لمدة نصف ساعة.
أفضل طريقة لصبغ الشعر في المنزل
يمكنك صبغ الشعر باللون الأصفر في المنزل بكل بساطة من خلال اتباع ما يلي:
- إحضار لون حناء عادية طبيعية ووضع كوب منها.
- إضافة للحناء ملعقتان من الكركم وملعقة من عصير الليمون
- ترك الخليط لكي يخمر لمد ساعتين.
- بعد ذلك يتم توزيعه على الشعر، ويفضل وضعه في فترات الليل.
- بعد ذلك يتم وضع كيس على الشعر حتى يختمر وبعدها يتم غسل الشعر بالماء.
يمكنكم الحصول على لون شعر اشقر فاتح رائع، وهو يستمر لفترة طويلة حسب نوع الشامبو الذي تستخدمينه.
قدمنا لكم افضل وصفة طبيعية تغنيك عن استخدام مستحضرات التجميل المضرة التي ترهق الشعر فلا تترددوا في استخدامها، فهي بسيطة للغاية، ومكوناتها موجودة في كل منزل.
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